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Ağrı'da yetiştiricilere gebe düve teslimleri devam ediyor

Ağrı'da yetiştiricilere gebe düve teslimleri devam ediyor
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında, Ağrı'da projesi onaylanan yetiştiricilere gebe düve teslimleri sürüyor. Yukarı Ağadeve Köyü'nde yetiştirici Yakup Ataş'a 15 adet Angus ve Hereford ırkı gebe düve teslim edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" kapsamında, projesi onaylanan yetiştiricilere yönelik gebe düve teslimleri devam ediyor. Ağrı'da yürütülen proje kapsamında, merkeze bağlı Yukarı Ağadeve Köyü'nde faaliyet gösteren yetiştirici Yakup Ataş'a 15 adet Angus ve Hereford ırkı gebe düve teslim edildi. Gebe düve teslimlerinin ardından Yakup Ataş'ın işletmesi, İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Atakan Sezgin tarafından ziyaret edildi. Ziyarette işletmenin genel durumu, hayvanların mevcut durumu ve projenin ilerleyişi hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu.

YUKARI AĞADEVE KÖYÜ'NDEKİ İŞLETME ZİYARET EDİLDİ

Ağrı merkeze bağlı Yukarı Ağadeve Köyü'nde faaliyet gösteren yetiştirici Yakup Ataş'ın işletmesi, proje kapsamında yapılan teslimlerin ardından ziyaret edildi. İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu ve Hayvan Sağlığı, Yetiştiriciliği ve Su Ürünleri Şube Müdürü Atakan Sezgin, işletmede incelemelerde bulundu. Ziyarette, teslim edilen Angus ve Hereford ırkı gebe düvelerin mevcut durumu değerlendirildi. Yetkililer, işletmenin genel yapısı, hayvanların bakım koşulları ve projenin uygulama süreci hakkında yetiştirici Yakup Ataş ile görüş alışverişinde bulundu. Proje kapsamında sağlanan desteklerin yetiştiricilerin üretim kapasitesine katkı sunması hedeflenirken, saha ziyaretleriyle uygulama sürecinin yakından takip edildiği belirtildi.

HÜSEYİNOĞLU: ETÇİ ANAÇ HAYVAN VARLIĞINI ARTIRMAYI HEDEFLİYORUZ

İl Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu, "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi"nin önemine değinerek, projenin 2024-2028 yılları arasında yürütüleceğini söyledi. Hüseyinoğlu, proje ile ülkede etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısının ve etçi anaç hayvan varlığının artırılmasının hedeflendiğini belirtti. Hüseyinoğlu, "2024-2028 yılları arasında yürütülecek olan bu proje ile ülkemizde etçi ırk damızlık üretimi yapan işletme sayısını ve etçi anaç hayvan varlığını artırmayı hedefliyoruz" dedi. Proje sayesinde daha fazla etçi ırk besilik materyalinin ülke kaynaklarıyla karşılanmasının amaçlandığını vurgulayan Hüseyinoğlu, kırmızı et arzında sürdürülebilirlik ve yeterliliğin sağlanmasının hedeflendiğini ifade etti.

YETİŞTİRİCİ ATAŞ DESTEKLERDEN MEMNUN

Proje kapsamında 15 adet Angus ve Hereford ırkı gebe düve teslim edilen yetiştirici Yakup Ataş, sağlanan destekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ataş, kendisine verilen destek dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerine teşekkür etti. Yapılan ziyaret, işletmenin çalışmaları ve projenin uygulanma süreci hakkında gerçekleştirilen değerlendirmelerin ardından sona erdi. Ağrı'da proje kapsamında gebe düve teslimlerinin, onaylanan yetiştiricilere yönelik olarak devam ettiği bildirildi. "Kırsalda Bereket Hayvancılığa Destek Projesi" ile üreticilerin desteklenmesi, etçi ırk hayvan varlığının artırılması ve hayvancılıkta sürdürülebilir üretimin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Haber: Servet Arslan

Dilşad Özcan
Dilşad Özcan
Haberler.com
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