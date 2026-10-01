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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, genç gönüllüyü kabul edip Ahi Sancağı Plaketi'ni aldı

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Ağrı Valisi Önder Bozkurt, genç gönüllüyü kabul edip Ahi Sancağı Plaketi'ni aldı
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Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, “Genç Ahiler Buluşuyor” programına katılan genç gönüllüyü makamında kabul etti. Kabulde Kırşehir Valiliği’nin gönderdiği Ahi Sancağı Plaketi Vali Bozkurt’a takdim edildi; programın gönüllülük faaliyetlerine katkısı değerlendirildi.

Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, “Genç Ahiler Buluşuyor” programına Ağrı’dan katılım sağlayan Gençlik Merkezi gönüllüsü ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Malik İbrahim’i makamında kabul etti.

Vali Dr. Önder Bozkurt’un kabulünde, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Çelebi ile Gençlik Hizmetleri Müdürü Fatih Alpaslan da hazır bulundu.

Gerçekleştirilen ziyarette, Kırşehir Valiliği tarafından gönderilen Ahi Sancağı Plaketi, Malik İbrahim tarafından Vali Dr. Önder Bozkurt’a takdim edildi.

Ziyarette, “Genç Ahiler Buluşuyor” programının gençlerin sosyal, kültürel ve gönüllülük faaliyetlerine katılımına sunduğu katkılar ile Ahi Evran-ı Veli’nin kadim mirasının genç nesillere aktarılmasının önemi üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Vali Dr. Önder Bozkurt, gençlerin milli ve manevi değerlerimiz doğrultusunda yetişmelerine katkı sunan sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çekerek, genç gönüllümüz Malik İbrahim’e çalışmalarında başarılar diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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