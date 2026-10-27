Ağrı Tutak Kaymakamı Coşkun, en çok kitap okuyan öğrenciyi makamında kabul etti

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Ağrı'nın Tutak ilçesi Kaymakamı Ahmet Coşkun, İlçe Halk Kütüphanesinde yıl boyunca en çok kitap okuyan öğrenci Ayşe Solmaz’ı makamında kabul etti.

İlçe Halk Kütüphanesi Sorumlusu Zeynep Yıldız’ın da eşlik ettiği ziyarette Kaymakam Coşkun, öğrenci Ayşe Solmaz ile yakından ilgilenerek okuduğu kitaplar, kitaplara olan ilgisi ve geleceğe yönelik hedefleri hakkında sohbet etti.

Çocuklarda kitap okuma sevgisinin geliştirilmesi ve okuma alışkanlığının yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmaların önemine dikkat çeken Kaymakam Coşkun, yıl boyunca gösterdiği gayret ve elde ettiği başarı dolayısıyla Ayşe Solmaz’ı tebrik ederek eğitim hayatında başarılarının devamını diledi.

Ziyaret, öğrenciye kitap okuma alışkanlığını sürdürmesi yönünde verilen teşvik ve iyi dileklerin ardından sona erdi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu