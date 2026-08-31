Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde yüzde 75 fiziki gerçekleşme sağlandı

Tarım Ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü; modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmak, tarım arazilerinde verimliliği artırmak, vatandaşlara sağlıklı ve kesintisiz içme suyu temin etmek, yerleşim yerlerini taşkın riskine karşı korumak ve su kaynaklarını sürdürülebilir şekilde yönetmek amacıyla yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

Bu kapsamda DSİ 8. Bölge Müdürlüğü tarafından Ağrı'nın Patnos ilçesinde yapımı sürdürülen Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi'nde çalışmalar planlanan program doğrultusunda devam ediyor.

FİZİKİ GERÇEKLEŞME YÜZDE 75'E ULAŞTI

Su kaynağını Patnos Barajı'ndan alan ve günlük 40 bin metreküp arıtma kapasitesiyle projelendirilen tesiste fiziki gerçekleşme oranı yüzde 75 seviyesine ulaştı.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta, projede filtre ve durultucu ünitelerinin uzay çatı sistemlerinin tamamlandığını, çatı kaplama çalışmalarına geçildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

"İdare binası, kimya binası, ısı merkezi ve klor binasında ince işçilikleri tamamladık. Mekanik ekipman montajlarının büyük bölümünü gerçekleştirdik. Yüzer terfi istasyonu, SCADA ve otomasyon sistemleri, pompa montajları ile çevre düzenleme çalışmalarımız eş zamanlı olarak devam ediyor. Hedefimiz kalan imalatları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak tesisimizi hizmete almaktır."

YILDA 10 MİLYON METREKÜP İÇME SUYU ARITILACAK

Tesis tamamlandığında Patnos Barajı'ndan alınan ham su modern fiziksel ve kimyasal arıtma süreçlerinden geçirilerek yılda 10 milyon metreküp memba kalitesinde içme suyu olarak Patnos halkının hizmetine sunulacak.

SAĞLIKLI VE GÜVENLİ İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENİYOR

Su kaynaklarının korunması ve gelecek nesillere güvenle aktarılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çeken Genel Müdür Balta, şunları kaydetti:

"Küresel iklim değişikliği ve artan su ihtiyacı, güçlü ve sürdürülebilir altyapı yatırımlarını her zamankinden daha önemli hâle getiriyor. Bu anlayışla ülkemizin dört bir yanında içme suyu projelerimizi hayata geçiriyoruz. Patnos İçme Suyu Arıtma Tesisi de bölgenin uzun vadeli içme suyu ihtiyacını güvence altına alacak önemli yatırımlarımızdan biridir. Tesisin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlarımız sağlıklı, kaliteli ve güvenilir içme suyuna kesintisiz şekilde ulaşabilecek, yatırımımız halk sağlığının korunmasına ve yaşam kalitesinin artırılmasına önemli katkılar sağlayacaktır."

DSİ Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin dört bir yanında hayata geçirdiği içme suyu yatırımlarıyla vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve güvenilir içme suyuna erişimini güvence altına almaya devam ediyor.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu