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Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi taziye evi Kaymakam Korkusuz'un katılımıyla açıldı

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Ağrı Diyadin'de İsaağa Mahallesi taziye evi Kaymakam Korkusuz'un katılımıyla açıldı
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Ağrı'nın Diyadin ilçesindeki İsaağa Mahallesi'nde yapılan taziye evi, Kaymakam Furkan Korkusuz'un katıldığı törenle dualar eşliğinde açıldı. Korkusuz, taziye evlerinin dayanışmayı güçlendirdiğini ve taziyelerin daha uygun koşullarda kabul edilmesini sağladığını belirtti.

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı İsaağa Mahallesi’nde yapımı tamamlanan Taziye Evi, Kaymakam Furkan Korkusuz, ilçe protokolü, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşların katılımıyla düzenlenen törenle dualar eşliğinde hizmete açıldı.

Açılışta değerlendirmelerde bulunan Kaymakam Furkan Korkusuz, taziye evlerinin toplumsal dayanışma, birlik ve beraberlik duygularının güçlenmesine önemli katkı sunduğunu belirterek, vatandaşların en zor ve acılı günlerinde bir araya gelerek birbirlerine destek olabilecekleri, taziyelerini daha uygun koşullarda kabul edebilecekleri bu tür sosyal alanların önemli bir ihtiyacı karşıladığını ifade etti.

Kamu hizmetlerinin yanı sıra vatandaşların sosyal ve ortak ihtiyaçlarına yönelik yatırımlara da önem verdiklerini vurgulayan Kaymakam Korkusuz, mahalle sakinlerinin kullanımına sunulan Taziye Evi’nin İsaağa Mahallesi’nde dayanışma kültürüne katkı sağlamasını temenni ederek mahalleye ve ilçeye hayırlı olmasını diledi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
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