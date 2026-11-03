Ağrı'da kış tedbirleri ve İRAP çalışmaları Vali Bozkurt başkanlığında görüşüldü

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Ağrı’da yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşımın kesintisiz sağlanması, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve afet risklerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, kış hazırlıkları ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı’na vali yardımcıları, kaymakamlar, ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kış mevsiminde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Bu kapsamda, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde yolların ulaşıma açık tutulması, karla mücadele ekiplerinin etkin ve koordineli çalışması, acil durumlara hızlı müdahale edilmesi ile araç, gereç ve ekipmanların kış şartlarına hazır bulundurulması konuları ele alındı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarında yürüteceği çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi, olası aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve vatandaşların kış şartlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.

İRAP KAPSAMINDA AFET RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kış Tedbirleri Toplantısı’nın ardından İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ağrı genelinde afet tehlikesi taşıyan bölgeler, olası risk unsurları ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Afetlere karşı alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan önlemler, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilirken, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, kurumlar arası iş birliği ve afet öncesi hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantılarda, kış mevsiminin güvenli ve sorunsuz geçirilmesi, ulaşım başta olmak üzere kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu