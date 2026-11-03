Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Ağrı'da kış tedbirleri ve İRAP çalışmaları Vali Bozkurt başkanlığında görüşüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı'da kış tedbirleri ve İRAP çalışmaları Vali Bozkurt başkanlığında görüşüldü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı'da Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında yapılan kış ve İRAP toplantılarında ulaşımın kesintisiz sağlanması ve afet risklerinin azaltılması ele alındı. Toplantılara vali yardımcıları, kaymakamlar ve kamu yöneticileri katıldı; koordinasyonun önemine dikkat çekildi.

Ağrı’da yaklaşan kış mevsimi öncesinde ulaşımın kesintisiz sağlanması, olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirlerin alınması ve afet risklerinin en aza indirilmesine yönelik çalışmalar ele alındı. Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında gerçekleştirilen toplantılarda, kış hazırlıkları ve İl Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamındaki çalışmalar kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Vali Dr. Önder Bozkurt başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı’na vali yardımcıları, kaymakamlar, ve ilgili kamu kurumlarının yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kış mevsiminde yoğun kar yağışı, buzlanma ve tipi nedeniyle yaşanabilecek ulaşım sorunlarının önüne geçilmesi amacıyla alınacak tedbirler görüşüldü. Bu kapsamda, şehir merkezi ve kırsal bölgelerde yolların ulaşıma açık tutulması, karla mücadele ekiplerinin etkin ve koordineli çalışması, acil durumlara hızlı müdahale edilmesi ile araç, gereç ve ekipmanların kış şartlarına hazır bulundurulması konuları ele alındı.

Ayrıca, kamu kurum ve kuruluşlarının kendi sorumluluk alanlarında yürüteceği çalışmaların koordinasyon içerisinde yürütülmesi, olası aksaklıkların önceden tespit edilmesi ve vatandaşların kış şartlarından kaynaklanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik tedbirler değerlendirildi.

İRAP KAPSAMINDA AFET RİSKLERİ DEĞERLENDİRİLDİ

Kış Tedbirleri Toplantısı’nın ardından İl Risk Azaltma Planı (İRAP) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Ağrı genelinde afet tehlikesi taşıyan bölgeler, olası risk unsurları ve bu risklerin azaltılmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı.

Afetlere karşı alınması gereken yapısal ve yapısal olmayan önlemler, devam eden projeler ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan faaliyetler değerlendirilirken, ilgili kurumların görev ve sorumlulukları, kurumlar arası iş birliği ve afet öncesi hazırlık kapasitesinin güçlendirilmesi konuları üzerinde duruldu.

Toplantılarda, kış mevsiminin güvenli ve sorunsuz geçirilmesi, ulaşım başta olmak üzere kamu hizmetlerinde herhangi bir aksaklık yaşanmaması ve olası afetlerin etkilerinin en aza indirilmesi amacıyla kurumlar arası koordinasyonun etkin şekilde sürdürülmesinin önemine dikkat çekildi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Bu haber 8 sitede yayınlandı.
Netanyahu'nun iktidarda kalma planı deşifre oldu! İsrailli muhalif liderden sert suçlamalar

İktidarda kalma planı deşifre oldu! Muhalif liderin iddiası vahim

Ve mutlu son! Fenerbahçe, Sergio Conceiçao ile anlaştı

Ve mutlu son! İşte sözleşme süresi
İstanbul'da yol çöktü, taksi çukura düştü

İstanbul'da kabus anları kamerada
Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama

Hükümet kanadından milyonlarca emekliyi heyecanlandıran sözler

Türk girişimci Gökçe Güven'e ABD'de karar! 25 ay hapis cezası denetimli serbestliğe çevrildi

7 milyon dolarlık davada karar! Hakimden 'ikinci şans' sözü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bülent İnal eşine verdiği tatil sözünü tutamadı: Planlar altüst oldu

Eşine söz verdi ama tutamadı! Ünlü oyuncu nedenini anlattı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Enes Ergun hakkında tutuklama talebi

Fon soruşturmasında gözaltına alınmıştı: Tutuklama talep edildi

Aracına çarpan kişiyi karıştırdı, scooter'lı gence tokat attı! Cezası ağır oldu

Yanlış kişiye racon kesti! Bedeli ağır oldu
Maç oynanırken bir anda ortaya çıktı! Tribünler şaşkına döndü

Dün gece maç izlemek için televizyonu açanlar gözlerine inanamadı!
Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan olay sözler! Şampiyonluklar el değiştirebilir

Durdu durdu bombayı patlattı: Şampiyonluklar el değiştirebilir

Helikopterler havada çarpıştı! Korkunç kaza anbean kameraya yansıdı

Böyle bir görüntüyü daha önce hiç görmediniz