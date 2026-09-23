Ağrı'da Fizik Tedavi Hastanesi'nde hidroterapi ünitesi kentte ilk kez hizmete başladı





Ağrı’da fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinde yeni bir uygulama hayata geçirildi. Ağrı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi bünyesinde kurulan hidroterapi ünitesi, düzenlenen törenin ardından hastalara hizmet vermeye başladı.

Kentte ilk kez hizmete sunulan ünitede, suyun kaldırma kuvveti ve sıcaklık etkisinden fizik tedavi süreçlerinde yararlanılması hedefleniyor. Merkezde hem yetişkin hastalara hem de çocuklara yönelik hidroterapi uygulamalarının yapılacağı belirtildi.Hidroterapi nedir, hastalara ne sağlıyor?Hidroterapide suyun fiziksel özelliklerinden tedavi amacıyla yararlanılıyor. Suyun kaldırma kuvveti, hareket kabiliyeti kısıtlı hastaların egzersizleri daha rahat gerçekleştirmesine yardımcı olurken, suyun sıcaklığının da tedavi sürecinde destekleyici olarak kullanıldığı ifade ediliyor.Ünitede görev yapan Fizyatrist Serkan Atay, hidroterapi uygulamalarında suyun hem kaldırma kuvvetinden hem de termal etkilerinden yararlanılacağını belirtti.

Çocuk hastalar için de kullanılacakYeni ünitenin dikkat çeken özelliklerinden biri ise pediatrik hastalara yönelik hizmet sunulacak olması.Fizyoterapist Kemal Dikmen, merkezde transfer ihtiyacı bulunan hastalar için özel cihazların bulunduğunu belirterek, hidroterapi havuzlarının hem yetişkin hem de pediatrik hastaların kullanımına uygun şekilde hizmete açıldığını söyledi.

Transfer ihtiyacı olan hastalar da düşünüldüFizik tedavi sürecinde hastaların havuza güvenli şekilde ulaştırılması için özel ekipmanların kullanılması planlanıyor. Bu sayede hareket kısıtlılığı bulunan ve transfer desteğine ihtiyaç duyan hastaların da hidroterapi hizmetinden yararlanabilmesi amaçlanıyor.Protokol üyeleri merkezi incelediHidroterapi ünitesinin açılışına Ağrı Valisi Dr. Önder Bozkurt, AK Parti Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, MHP Ağrı İl Başkanı Selahattin Aktaş, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Acu, Başhekim Dr. İbrahim Doğu, kurum amirleri ve hastane personeli katıldı.

Açılışın ardından protokol üyeleri üniteyi gezerek uygulamalar ve kullanılacak ekipmanlar hakkında yetkililerden bilgi aldı

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu