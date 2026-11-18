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Afad Ağrı İl Müdürlüğü ile Genç Mimar ve Mühendisler Grubu Ağrı iş birliğinde, “Geleceğin Afet Yönetimi ve Akıllı Şehirler” konulu konferans gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürlüğü binasında düzenlenen konferansta, Mimar ve Mühendis Grubu Gençlik Kurulu Temsilcisi, Elektrik Mühendisi Yusuf Keskin tarafından katılımcılara kapsamlı bir sunum yapıldı.Konferansta; afetlere hazırlık, erken uyarı sistemleri, yapay zekâ, Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojileri, akıllı şehir uygulamaları ve gelişen teknolojilerin afet yönetim süreçlerine katkısı ele alındı. Teknolojik imkânların afet öncesi hazırlık, afet anında müdahale ve afet sonrası iyileştirme çalışmalarında etkin kullanımının önemi üzerinde duruldu.

Programda, mühendislik ve teknoloji alanındaki gelişmelerin şehirlerin afetlere karşı dayanıklılığını artırmadaki rolüne dikkat çekilerek, daha güvenli, dirençli ve sürdürülebilir şehirler inşa edilmesinde kurumlar arası iş birliği, bilimsel yaklaşım ve toplumsal farkındalığın önemine vurgu yapıldı.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu