Ağrı'da yüzde 75 hibeli fide desteğiyle 30 dönümlük bostanda ürün çeşitliliği

Ağrı’nın Ozanlar köyünde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın yüzde 75 hibeli fide desteğinden yararlanan üretici Harun Yontar, 30 dönümlük bostanında sebze, meyve ve tahılı aynı üretim alanında buluşturdu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu’nun da hasada katıldığı model, doğrudan satış ve ürün çeşitliliğiyle dikkat çekti. Ağrı’nın Ozanlar köyünde dört yıldır çiftçilik yapan Harun Yontar, Tarım ve Orman Bakanlığı destekleriyle oluşturduğu yaklaşık 30 dönümlük bostanında domates, biber, patlıcan, salatalık, kavun, karpuz, fasulye, bamya, lahana, nohut, kabak, ayçiçeği, pancar ve süt mısırı üretiyor.

Bakanlığın “Sebze Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi” kapsamında verilen yüzde 75 hibeli fide desteğinden yararlanan Yontar, üretimini hem ticari amaçla sürdürüyor hem de vatandaşların kışlık ihtiyaçlarını doğrudan tarladan karşılayabildiği bir satış modeli uyguluyor. Bostanın önemli özelliklerinden biri de tüketicilerin ürünü doğrudan üretim alanından temin edebilmesi.

Ziyaretçiler ihtiyaç duydukları sebze ve meyveleri tarladan kendileri toplayarak satın alırken, bu yöntem hem ürünün tazeliğini koruyor hem de üretici ile tüketici arasındaki aracı zincirini kısaltıyor.

30 DÖNÜMDE ÇOK SAYIDA ÜRÜN YETİŞTİRİLİYOR

Harun Yontar, hibe kapsamında temin ettiği domates, biber, patlıcan ve salatalık fidelerinin yanı sıra kendi imkânlarıyla farklı ürün gruplarını da üretim alanına dahil etti. Yaklaşık 4 dönümlük bölümde süt mısırı yetiştiren Yontar, ayçiçeğini ise hem çerezlik hem de toplu satış amacıyla değerlendiriyor.

Üretimdeki çeşitliliğin toprak yapısı ve bölgedeki talebe göre şekillendiğini belirten Yontar, bu yıl yağışların fazla olması ve ekimin gecikmesi nedeniyle bazı ürünlerin önceki yıla göre daha geç olgunlaştığını ifade etti. Buna rağmen verim ve ürün kalitesinden memnun olduklarını, vatandaşların da tarladan doğrudan alışveriş modeline ilgi gösterdiğini kaydetti.

236 ÜRETİCİYE YAKLAŞIK 100 BİN FİDE DAĞITILDI

Ağrı İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Hüseyinoğlu da hasada katılarak projenin kent genelindeki sonuçlarını değerlendirdi. Hüseyinoğlu, 2024, 2025 ve 2026 yıllarında sürdürülen çalışma kapsamında toplam 236 üreticiye yaklaşık 100 bin sebze fidesi dağıtıldığını açıkladı. Projenin toplam maliyetinin 1 milyon 300 bin lira olduğunu belirten Hüseyinoğlu, bunun yaklaşık 1 milyon lirasının Bakanlık hibesi, 300 bin lirasının ise çiftçi katkı payından oluştuğunu söyledi. Hüseyinoğlu, uygulamanın temel hedefinin Ağrı’da yerel sebze üretimini artırmak, üreticilerin gelirini yükseltmek ve vatandaşların ürüne daha uygun koşullarda ulaşmasını sağlamak olduğunu vurguladı.

Ozanlar köyündeki üretim modelinin, sağlanan fide desteğinin yalnızca belirli birkaç ürünle sınırlı kalmadığını göstermesi bakımından da önem taşıdığı belirtildi. Yontar’ın farklı ürünleri aynı üretim alanında yetiştirmesi ve doğrudan tüketiciye ulaşması, kırsal ekonomide çeşitlilik ve sürdürülebilirlik açısından örnek bir uygulama oluşturdu.

Devlet desteğinin üreticinin kendi girişimiyle birleştiği model, Ağrı’da tarımsal üretimin yalnızca geleneksel ürünlerle sınırlı kalmadan daha çeşitli ve doğrudan pazara ulaşan bir yapıya dönüşebileceğini de ortaya koydu.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu