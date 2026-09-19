Haberler

Ağrı BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026 Sosyal İnovasyon'da 22 takım arasına girdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Ağrı BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026 Sosyal İnovasyon'da 22 takım arasına girdi
Güncelleme:
+6 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ağrı BİLSEM öğrencileri, TEKNOFEST 2026 Sosyal İnovasyon Yarışması'nda lise, lisans ve lisansüstü projelerin değerlendirildiği kategoride finale kalan 22 takım arasına girdi. Ekip, İstanbul'da düzenlenecek finallerde projesini jüri ve katılımcılara sunacak.

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST 2026'daki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda Ağrı BİLSEM öğrencileri, hazırladıkları projeyle başarılı sonuç elde etti.BİLSEM Müdürü İlhan İlboğa, BİLSEM Matematik Öğretmeni Muhammed Alican Pusat'ın danışmanlığında çalışmalarını sürdüren öğrenciler Muhammet Furkan Ceyhan ve Said Erdem Parlak, hazırladıkları yenilikçi projeyle değerlendirme aşamalarını geçerek Türkiye genelinde finale kalan 22 takım arasına girdi.Lise, lisans ve lisansüstü düzeydeki projelerin birlikte değerlendirildiği yarışmada finale kalan Ağrı ekibi, İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 finallerinde projelerini jüri ve katılımcılara sunacak.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, danışman öğretmen Muhammed Alican Pusat ile öğrenciler Muhammet Furkan Ceyhan ve Said Erdem Parlak'ı makamında misafir etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi alan Çakan, başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda lise, lisans ve lisansüstü kategorilerinden finale kalan 22 takım arasında yer alarak İstanbul'daki büyük finale katılma hakkı kazandı.

Çakan, "Geniş katılımlı ve yüksek rekabet ortamına sahip organizasyonda böylesi bir derece elde eden danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu
Tüm detaylar burada! İşte Trabzonspor-Galatasaray derbisinin muhtemel 11'leri

Haftalardır beklenen gün geldi! Tüm detaylar burada
İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak

İsrail'i tedirgin eden Türk! En büyük hayali Netanyahu'yu tutuklatmak
Trabzon'da derbi öncesi korkutan görüntüler! Şehri su bastı

Korkutan görüntüler! Bir ilimiz geceyi böyle geçirdi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beşiktaş'ta 4 isim Diyarbakır'a götürülmedi

4 isim Diyarbakır'a götürülmedi!
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Aras Bulut İynemli’nin ifadesi ortaya çıktı

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmıştı: İfadesi ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan törene damga vuran mesaj: Bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz

"Allah'ın izni ile bunlara umdukları fırsatı vermeyeceğiz"
Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar

Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Kaşif Kozinoğlu'nun öldüğü güne ait görüntüler! Bardak detayı bomba

Öldüğü güne ait yeni görüntüler! Bardak detayı bomba
Törende dikkat çeken diyalog! Erdoğan'ın uyarısını duyunca şaşırdı: Nereden anladınız?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uyarısını duyunca şaşırdı: Nereden anladınız?
Tahra ile oğlunu öldürdü, gelini ve torununu yaraladı

Kayınpeder vahşeti! Oğlunu öldürdü, gelinini ve torununu ise...