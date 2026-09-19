Ağrı BİLSEM öğrencileri TEKNOFEST 2026 Sosyal İnovasyon'da 22 takım arasına girdi

Türkiye'nin Milli Teknoloji Hamlesi vizyonu doğrultusunda düzenlenen TEKNOFEST 2026'daki Sosyal İnovasyon Yarışması'nda Ağrı BİLSEM öğrencileri, hazırladıkları projeyle başarılı sonuç elde etti.BİLSEM Müdürü İlhan İlboğa, BİLSEM Matematik Öğretmeni Muhammed Alican Pusat'ın danışmanlığında çalışmalarını sürdüren öğrenciler Muhammet Furkan Ceyhan ve Said Erdem Parlak, hazırladıkları yenilikçi projeyle değerlendirme aşamalarını geçerek Türkiye genelinde finale kalan 22 takım arasına girdi.Lise, lisans ve lisansüstü düzeydeki projelerin birlikte değerlendirildiği yarışmada finale kalan Ağrı ekibi, İstanbul'da gerçekleştirilecek TEKNOFEST 2026 finallerinde projelerini jüri ve katılımcılara sunacak.İl Milli Eğitim Müdürü Abdulhaluk Çakan, danışman öğretmen Muhammed Alican Pusat ile öğrenciler Muhammet Furkan Ceyhan ve Said Erdem Parlak'ı makamında misafir etti. Öğrencilerle bir süre sohbet ederek projeleri hakkında bilgi alan Çakan, başarılarından dolayı öğretmen ve öğrencileri tebrik etti.Ağrı Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencileri, TEKNOFEST 2026 kapsamında düzenlenen Sosyal İnovasyon Yarışması'nda lise, lisans ve lisansüstü kategorilerinden finale kalan 22 takım arasında yer alarak İstanbul'daki büyük finale katılma hakkı kazandı.

Çakan, "Geniş katılımlı ve yüksek rekabet ortamına sahip organizasyonda böylesi bir derece elde eden danışman öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyor, Türkiye finallerinde başarılar diliyorum." dedi.

Haber: Servet Arslan

Kaynak: Haber Platformu