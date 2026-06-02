Afyonkarahisar’da yeni dönemin ilk meclisi kavga ile başladı

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin Haziran ayı olağan toplantısı, siyasi kulisleri sarsan istifaların ardından adeta barut fıçısına döndü. CHP’den istifa ederek AK Parti saflarına katılan üyelerle ilgili meclise resmi bilgilendirme yapıldığı sırada, partiler arası tansiyon bir anda zirve yaptı. Söz hakkı tartışmasıyla başlayan gerilim, meclis üyelerinin karşılıklı ağır ithamları ve salonu geren diyaloglarıyla büyük bir sözlü kavgaya dönüştü. Partililerin araya girmekte zorlandığı o anlarda, meclis çatısı altında sert ifadeler havada uçuştu.

SÖZ HAKKI TARTIŞMASI FİTİLİ ATEŞLEDİ

Toplantının açılışında, CHP'den ayrılıp AK Parti’ye geçen isimlere dair bilgilendirme maddesi okunurken CHP’li Kemal Demirkırkan söz talep etti. Meclis Başkanvekili Gökhan Günal'ın bu konuşmayı "gündem dışı" bölümüne erteleme isteğine Demirkırkan, "Gündemin ikinci maddesi doğrudan istifa edenlerle ilgili. Konuşmak zorundayım. Bu Afyonkarahisar tarihinde nadiren yaşanmış bir olay" diyerek itiraz etti. Bu sırada AK Partili Mahmut Emin Birliktir’in "Zaten bilgi verildi, tamam bitti" çıkışı, salondaki fitili ateşleyen ilk hamle oldu.

"ARTİST" VE "SÜLALENİ" SÖZLERİ HAVADA UÇUŞTU

Birliktir’in müdahalesine sert tepki gösteren CHP’li Mevlüt Varol, "Sen müdahale ediyorsun" diyerek oturduğu yerden bağırdı. Karşılıklı atışmaların büyümesi üzerine AK Partili Birliktir, Varol’a "Terbiyesizlik etme artist" şeklinde çıkıştı. Bu sözler üzerine çılgına dönen Varol, Meclis Başkanvekili Günal’a dönerek, "Müdahale edemiyorsunuz. Bana ‘otur oturduğun yerde’ diyor. Beni tehdit mi ediyor? Onun sülalesini..." ifadelerini kullandı.

"DAĞDAN GELİP BAĞDAKİNİ Mİ KOVACAKSIN?"

Meclis salonunda seslerin yükselmesiyle kavga daha da alevlendi. AK Partili Mahmut Emin Birliktir’in, Varol’a yönelik "Dağdan gelip bağdakini mi kovacaksın? Otur yerine" sözleri üzerine CHP'li Varol ayağa kalkarak, "Nereden dağdan gelmişim len ben?" diye bağırdı ve Birliktir’in üzerine yürüdü.

ARBEDEYİ MECLİS ÜYELERİ ENGELLEDİ

Fiziksel kavganın eşiğine gelen oturumda, her iki partinin meclis üyeleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Ancak sakinleşmeyen Birliktir’in, "Senin geçmişini de bilirim ben… Artist… Kes…" diye bağırmaya devam ettiği duyuldu. Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın yönetimindeki süreçte yaşanan bu parti geçişlerinin ardından ilk kez toplanan mecliste, CHP'li üyelerin "küfür" iddiasıyla şikayetçi olduğu öğrenilirken, gergin anların ardından Kemal Demirkırkan’ın konuşması meclis sonuna ertelendi.