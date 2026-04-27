Haberler

Afyonkarahisar’da sahadan kopmayan yönetim anlayışı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Afyonkarahisar Valisi Dr. Naci Aktaş’ın vatandaşla iç içe yürüttüğü yönetim anlayışı dikkat çekiyor. Sahadaki aktif varlığı, şehirde güçlü bir gönül bağı oluşturuyor.

Afyonkarahisar’da son dönemde dikkat çeken yönetim anlayışı, vatandaşla kurulan doğrudan temasla öne çıkıyor. Göreve geldiği günden bu yana sahadan kopmayan Vali Dr. Naci Aktaş, klasik makam odaklı yönetim anlayışının dışına çıkarak şehirle bütünleşen bir profil çiziyor. İl genelinde yapılan ziyaretler, esnaf buluşmaları ve saha incelemeleri, bu yaklaşımın en somut örnekleri arasında yer alıyor.

VATANDAŞLA İÇ İÇE YÖNETİM ANLAYIŞI

Vali Dr. Naci Aktaş’ın il merkezinden ilçelere kadar uzanan ziyaret programları, şehirde dikkatle takip ediliyor. Uzun Çarşı, Tuz Pazarı ve Taşhan gibi kentin önemli noktalarında vatandaşlarla bir araya gelen Aktaş, esnafın ve halkın taleplerini doğrudan dinleyerek çözüm odaklı bir yönetim sergiliyor. Bu yaklaşım, devlet ile vatandaş arasındaki mesafeyi azaltan önemli bir unsur olarak değerlendiriliyor.

HAFTA SONU DA SAHADA

Alışılmışın aksine hafta sonlarını da sahada geçiren Vali Aktaş, Kent Meydanı’nda taksici esnafıyla bir araya gelerek sorunları yerinde dinledi. Bu tablo, kamu yönetiminde sürekliliğin ve samimiyetin göstergesi olarak öne çıkarken, vatandaşlar tarafından da olumlu karşılandı. Sahadaki aktif varlık, devletin sıcak yüzünü hissettiren bir unsur olarak dikkat çekiyor.

GÖNÜLLERDE YER EDEN YAKLAŞIM

Afyonkarahisar halkı, kendileriyle doğrudan temas kuran ve sorunlarına ortak olan yöneticileri her zaman sahipleniyor. Vali Dr. Naci Aktaş’ın sergilediği mütevazı ve içten yönetim anlayışı da bu kapsamda şehirde güçlü bir karşılık buluyor. Yetkililer, bu yaklaşımın yalnızca bugünü değil, geleceğin güçlü şehir yapısını da şekillendirecek önemli bir adım olduğuna dikkat çekiyor.

Haber: Faruk Kılınç

Dilşad Özcan
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

