Yarışmadaki her yeni soru, ekran başındakileri düşünmeye sevk ediyor. Cevabı merak edilen sorular karşısında yarışmacı kadar izleyiciler de heyecan yaşıyor. Eğlenceli ve öğretici içeriği sayesinde izleyiciler, yarışmacıların yerine kendilerini koyarak cevap vermeye çalışıyor. Peki, Afrika kıtasının toplam yüz ölçümü en büyük ülkesi hangisidir?

AFRİKA KITASININ TOPLAM YÜZ ÖLÇÜMÜ EN BÜYÜK ÜLKESİ HANGİSİDİR?

A: Cezayir

B: Sudan

C: Güney Afrika

D: Lübya

Cevap : A

Afrika kıtasının yüzölçümü bakımından en büyük ülkesi Cezayir'dir.

Cezayir yaklaşık 2.38 milyon km² yüzölçümüne sahiptir ve bu özelliğiyle Afrika'nın en büyük ülkesidir.

Sudan ise yaklaşık 1.88 milyon km² ile ikinci sıradadır.

Güney Afrika Cumhuriyeti yaklaşık 1.22 milyon km²,

Libya ise yaklaşık 1.76 milyon km² yüzölçümüne sahiptir.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER YARIŞMA FORMATI

Dünyanın en popüler ve en büyük ödüllü bilgi yarışması, atv ekranlarında izleyicilerle buluşmaya devam ediyor! Toplamda 13 zorlu sorudan oluşan bu heyecan dolu yarışmada, tüm soruları doğru cevaplayan şanslı yarışmacı 5 Milyon TL'lik büyük ödülün sahibi oluyor.

Yarışmada belirli aşamalarda baraj soruları bulunuyor:

• 2. soru: 5.000 ₺

• 7. soru (baraj sorusu): 50.000 ₺

• 13. ve son soru: 5.000.000 ₺

Eğer bir soruda takılırsanız, son geçtiğiniz baraj sorusunun ödülünü kazanırsınız. Yarışmadan çekilme kararı alırsanız, en son doğru bildiğiniz sorunun karşılığındaki ödülü alarak yarışmayı tamamlarsınız.