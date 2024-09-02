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Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne?

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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan bir coğrafya sorusu gündeme geldi. Soru, Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Bu soru, izleyiciler arasında merak uyandırdı ve birçok kişi doğru cevabı araştırmaya başladı.

im Milyoner Olmak İster yarışmasındaki "Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir?" sorusunun cevabı merak ediliyor. İzleyiciler, 1 Eylül Pazar akşamı yayınlanan programda sorulan bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne?

FAS, CEZAYİR VE TUNUS'TAN GEÇEN DAĞ SIRASININ ADI NEDİR?

Atlas Dağları, Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus ülkelerinden geçen büyük bir dağ sırasıdır. Uzunluğu 2400 kilometre civarındadır.

Afrika kıtasının kuzeybatısında, Fas, Cezayir ve Tunus'tan geçen dağ sırasının adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster yarışmasındaki sorusunun cevabı ne?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Kenan İmirzalıoğlu 3-sayfa Cezayir Afrika Tunus Fas Atv Televizyon 3.Sayfa Gündem Eğitim Haberler

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