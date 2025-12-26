AFAD, 473 sözleşmeli personel alımı yapacak

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 473 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu.

31 MÜHENDİS, 16 AVUKAT...

AFAD'ın yayımladığı ilana göre alım yapılacak kadrolar arasında 16 avukat, 31 mühendis (elektrik, inşaat, makine, harita, jeoloji ve jeofizik), 5 veteriner hekim, 10 sosyal çalışmacı, 76 büro personeli, 151 koruma ve güvenlik görevlisi, 161 destek personeli (şoför, aşçı, bahçıvan ve temizlik görevlisi) ile 20 teknisyen bulunuyor.

60'DAN FAZLA İLDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Personel alımının Ankara merkez başta olmak üzere 60'tan fazla ilde gerçekleştirileceği belirtilirken; Çanakkale, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Tekirdağ, Kahramanmaraş ve Van'ın da alım kapsamındaki iller arasında yer aldığı kaydedildi.

BAŞVURULAR 5 OCAK'TA BAŞLIYOR

Başvurular 5 Ocak 2026 saat 10.00'da başlayacak ve 12 Ocak 2026 saat 17.00'de sona erecek. Adayların başvurularını yalnızca kariyerkapisi.gov.tr üzerinden elektronik ortamda yapacağı, şahsen, posta yoluyla ya da eksik belgeyle yapılan başvuruların ise değerlendirmeye alınmayacağı bildirildi.