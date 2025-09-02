ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR? 2025 Adli tatil bitti mi, mahkemeler ne zaman açılıyor?

Adli tatilin ne zaman sona ereceği gündemde merak edilen konular arasında yer alıyor. Türkiye'de her yıl yaz aylarında uygulanan adli tatil dönemi, yargı sistemindeki işleyişi etkiliyor ve birçok dava ile işlemin belirli bir süre durmasına neden oluyor. 2025 yılı için adli tatilin bitiş tarihi ve sonrasında yargı faaliyetlerinin nasıl devam edeceği vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Adli tatilin sona ermesiyle birlikte mahkemeler tekrar tam kapasite çalışmaya başlayacak ve duruşmalar hız kazanacak. Konuyla ilgili detaylı bilgiler ve resmi açıklamalar haberimizin devamında yer alıyor.

ADLİ TATİL NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye'de her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona eriyor. 2025 yılında da bu tarih değişmedi. 31 Ağustos Pazar günü sona erecek adli tatilin ardından, 1 Eylül 2025 itibarıyla yeni adli yıl resmen başladı.

ADLİ TATİL KAÇ GÜN SÜRDÜ?

Yaklaşık 43 gün süren adli tatil boyunca mahkemeler duruşma yapmadı, ancak nöbetçi mahkemeler sadece acil ve kanuni istisna kapsamındaki davalara bakmaya devam etti. Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 104. maddesine göre, adli tatile tabi davalarda süreler, tatilin bitiminden sonra hukuk davalarında 7, ceza davalarında ise 3 gün uzatıldı.

MAHKEMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yargıtay, Danıştay ve ilk derece mahkemeleri dahil tüm yargı organları, 1 Eylül'den itibaren başlayan yeni adli yıla hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Bu dönemde dava dosyalarının işlenmesi, duruşmaların yapılması ve bekleyen hukuki süreçlerin tamamlanması hız kazanacak.

ADLİ TATİL AÇILIŞ TÖRENİ YAPILACAK MI?

Bu yıl da geleneksel olarak 1 Eylül tarihinde Yargıtay Başkanlığı'nın ev sahipliğinde yeni adli yıl açılış töreni gerçekleştirilecek. Törene devlet protokolü üyeleri, hukuk camiasından temsilciler ve yargı organlarının önde gelen isimleri katılacak. Açılış konuşmalarında, yargı sistemine dair hedefler, öncelikler ve yapılması planlanan düzenlemeler detaylı şekilde ele alınacak.

ADLİ TATİL NEDİR?

Türkiye'de yaz aylarında uygulanan adli tatil, hâkimler, savcılar, avukatlar ve dava sürecindeki vatandaşlar için önemli bir dönemi ifade eder. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun 102. maddesi uyarınca, bu süreçte mahkemeler ve icra dairelerinin büyük çoğunluğu faaliyetlerine ara verir. Ancak acil ve kanunen istisna sayılan davalar, nöbetçi mahkemeler tarafından kesintisiz olarak görülmeye devam eder.

Adli Tatil süresince nafaka, velayet, soybağı, iş davaları, ihtiyati tedbirler, iflas ve konkordato gibi hızlı çözüm gerektiren işlemler devam ederken, diğer dava ve duruşmalar tatilin bitimine ertelenir.

Yargıtay ve Danıştay'da nöbetçi heyetler özellikle tutuklu dosyalar ile yürütmenin durdurulması taleplerini değerlendirir. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil uygulamasından muaf tutulup çalışmalarını aksatmadan sürdürür.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da yaptığı açıklamada, adalet hizmetlerinin kesintiye uğramaması adına nöbetçi mahkemeler ve savcılıkların görev başında olduğunu vurgulamıştı.