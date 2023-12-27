Adıyaman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? 27 Aralık Son dakika Adıyaman depremleri!

Adıyaman deprem mi oldu? Sorusu, geçtiğimiz dakikalar içerisinde gerçekleşenler arasında en çok merak edilenler arasında yer aldı. Zaman zaman gerçekleşen artçı depremler nedeniyle vatandaşlar Adıyaman deprem mi oldu? Sorusuna internet üzerinde yanıt arıyor. Peki, Adıyaman deprem mi oldu? Az önce deprem mi oldu? Son dakika Adıyaman depremleri! 8 Şubat AFAD ve Kandilli deprem listesi!

ADIYAMAN DEPREM Mİ OLDU?

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 10.55'te meydana gelen 4.3'lük deprem, yerin 9.69 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin 4.4 büyüklüğünde olduğunu açıkladı. Malatya'da gerçekleşen deprem, Adıyaman'da hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 4.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.Aşağıdaki son dakika deprem listesi ile son depremler ve deprem şiddeti hakkında bilgi alabilirsiniz.

Tarih ve Saat: 27 Aralık 2023, 10:55:11

Koordinatlar: Enlem 38.0408, Boylam 37.6608

Deprem Büyüklüğü: 4.4

Yer: Begre-Doğanşehir (Malatya)