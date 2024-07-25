Adil Karaismailoğlu'nun kim olduğu merak ediliyor. Birçok kişi Adil Karaismailoğlu'nun hayatını ve kariyerini araştırıyor. Peki, Adil Karaismailoğlu kimdir? AK Parti Trabzon Milletvekili Adil Karaismailoğlu kaç yaşında, nereli?

ADİL KARAİSMAİLOĞLU KİMDİR?

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969 yılında Trabzon'da doğmuştur. Türk mühendis, siyasetçi, bürokrat ve eski ulaştırma ve altyapı bakanıdır. TBMM 28. dönem Trabzon Milletvekilidir.

Adil Karaismailoğlu 19 Mayıs 1969'da Trabzon'da doğdu. Lisans eğitimini Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisans derecesini ise Kentsel Sistemler ve Ulaştırma Yönetimi dalında Bahçeşehir Üniversitesinden aldı.

1995'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğünde, 1998'de ise İETT Genel Müdürlüğünün çeşitli birimlerinde görev yaptı. 2002 yılında İBB Trafik Müdürlüğü'nde Müdür Yardımcısı olarak, 16 Kasım 2009 tarihinde ise Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü'ne atandı. 23 Temmuz 2014 tarihinde Ulaşım Daire Başkanlığı görevine, Temmuz 2016'da Toplu Konut İdaresi (TOKİ) İstanbul Emlak Dairesi Başkanlığı görevine getirildi.

26 Nisan 2018'de İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevine gelen Karaismailoğlu, 28 Haziran 2019'da görevinden istifa etti.

20 Eylül 2019 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak atandı. 28 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı olarak atandı.

9 Nisan 2023 tarihinde Adalet ve Kalkınma Partisi, Trabzon Milletvekili Adayı oldu. 2023 Türkiye genel seçimlerinde, Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Trabzon milletvekili seçildi. 3 Haziran 2023'te Bakan Karaismailoğlu yerine Abdulkadir Uraloğlu atanmıştır.