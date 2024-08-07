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Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Ağustos Adana'da nerede deprem oldu?

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Adana'da son dakika deprem mi oldu ve kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Kandilli Rasathanesine göre, Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu ve nerede meydana geldiği açıklandı. Son Dakika Adana'da deprem kaç şiddetinde olduğu araştırılıyor. Peki, Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Ağustos Adana'da nerede deprem oldu?

Adana'da deprem mi oldu ve Adana'da kaç şiddetinde deprem oldu merak ediliyor. Son Dakika Adana'da meydana deprem kaç şiddetinde olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. AFAD deprem verilerine göre Adana'da açıklarında kaç şiddetinde deprem oldu gündeme geliyor. Adana'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 7 Ağustos Adana'da nerede deprem oldu? Detaylar haberimizdedir…

ADANA'DA DEPREM Mİ OLDU?

Adana'nın Kozan ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 km derinlikte oluşan sarsıntının ardından 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 artçı deprem daha meydana geldi.

ADANA'DA KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM OLDU?

4.6 büyüklüğündeki depremin ardındansa bölgede 4.5 ve 4 büyüklüğünde 2 ayrı sarsıntı daha meydana geldi. Depremlerin yarattığı panikle vatandaşlar panikle kendini sokaklara atarken sarsıntının çevre illerde de hissedildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen depremden kaynaklı olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi. Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti: "Adana Kozan merkezli 4,6, 4,5 ve 4 büyüklüğünde arka arkaya 3 deprem meydana gelmiştir. Civar illerden de hissedilen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibarıyla olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri takip ediyoruz. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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