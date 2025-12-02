Haberler

Adana'da aynı anda kanseri yenip okula dönen iki öğrenci, balonlarla karşılandı

Adana'da aynı okula giden ve aynı dönemde kansere yakalanan iki öğrenci, bir yıl sonra kanseri yendikten sonra okula döndü. Piri Reis Anadolu Lisesi öğrencileri Abdullah Yavuz Erkan ve Mehmet Çağrı Kandemir, okullarında öğretmen ve öğrenciler tarafından balonlarla karşılandı. İki öğrenci, uzun bir tedavi sürecinin ardından aynı doktora giderek kanseri yenmeyi başardı. Kanseri yendikten sonra okula dönen öğrenciler, öğretmen ve öğrenciler tarafından 'hoş geldin' sürprizi ile karşılandı.

Merkez Çukurova ilçesi Yurt Mahallesi'ndeki Piri Reis Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Abdullah Yavuz Erkan (15) geçen yıl kasım ayında lösemi türü kansere yakalandı. Yine o okulda 12. sınıfta okuyan Mehmet Çağrı Kandemir (17) de aynı dönemde lenf kanserine yakalandı.

İki öğrenci de kanser olunca kemoterapi tedavisi aldıkları için okula gelemedi. Uzun bir tedavi sürecinin ardından iki öğrenci aynı doktora giderek kanseri yenmeyi başardı. Yaklaşık bir yıl aradan sonra tekrar okula gelen iki öğrenciye öğretmen ve öğrenciler 'hoş geldin' sürprizi hazırladı. İstiklal Marşı programı yapıldığı sırada bütün öğrenciler ellerine aldıkları uçan balonları gökyüzüne bırakarak arkadaşlarının kanseri yenmesini kutlayıp onları tebrik etti.

"Kendimi çok mutlu ve değerli hissettim"

Hastalığa yakalandığı süreci ve verdiği mücadeleyi anlatan Mehmet Çağrı Kandemir, "Lenfoma kanseriyim. 2024 yılı Kasım ayında teşhis konuldu. Ondan sonra hiç okula gelemedim. Derslerime uzaktan eğitimle devam ettim. Şu an 12'nci sınıftayım ve sınava hazırlanıyorum. Hastalığı yendim. Genç olduğum için aşırı zor bir süreç değildi ama yaşlı birey olsaydım zorlanırdım. Çünkü kemoterapi çok zor bir süreç" dedi.

Okula geldiğinde kendisini İstiklal Marşı için çağırdıklarını belirten Kandemir, "Bir anda balonları görünce çok mutlu oldum. Onlarca balon uçurdular. Diğer arkadaşımla beraber balonları keyifle izleyip dönüşümüzü kutladık. Kendimi çok mutlu ve değerli hissettim. Okuldan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldığım için çok üzülüyordum. Arkadaşlarıma uzak olmasam daha kolay bir süreç olabilirdi. Karantina dönemi gibi evdeydim ve tek başımaydım, kimse yoktu. Bu hastalığa yakalanan kişiler inancını kaybetmesin. Her türlü iyileşirsiniz, o yüzden inancınızı hiç kaybetmeyin. Ben okuyup uçak mühendisi olmak istiyorum" diye konuştu.

"Kimse inancını kaybetmesin siz inandıktan sonra her şeyi başarırsınız"

Kanseri yenerek okula dönen Abdullah Yavuz Erkan ise, "Akut lenfoblastik lösemi rahatsızlığım vardı. Bu hastalık, löseminin bir alt türüydü. Kalbimde 13 santimetre büyüklüğünde bir tümör vardı. İlk başta tüberküloz teşhisi konuldu ancak kalbimden alınan biyopsi ile kanser olduğum anlaşıldı. Kemoterapi uygulamasına başlandı. İlk zamanlar çok zorlandım. İlk 6 ayın sonunda hastaneden çıktığımda çok dağılmıştım. Normalde spor yapan biri olarak merdiven bile çıkamıyordum. O süreçte okula hiç gelemedim, hep uzaktan eğitim gördüm" ifadelerini kullandı.

Kanseri tamamen yendiğini anlatan Erkan, "Şu an tamamen hastalıktan kurtuldum. Sadece kontrol amaçlı ilaçlarımı kullanıyorum. Ayrıca diğer arkadaşımın da benimle aynı doktora gittiğini yeni öğrendik. Yapılan kutlama karşısında çok mutlu oldum. İstiklal Marşı sonrası herkesin elinde balon vardı, inanılmaz mutlu oldum. Kanseri yenen biri olarak kimse inancını kaybetmesin. Daima inançlı olun. Siz inandıktan sonra her şeyi başarırsınız. Okuyup psikiyatrist olmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - Yaşam
