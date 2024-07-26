Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?

YÖK mevcut Adalet Bölümü ve Hukuk Büro Yönetimi programlarının günümüz koşullarına yeterince uygun olmadığını belirterek, bu programların kaldırılacağını ve yerlerine yeni eğitim programlarının açılacağını duyurdu. Bu değişiklikle, yüksek öğrenim alanında daha fazla iş fırsatı sunulması hedefleniyor. Peki, Adalet bölümü ve benzeri programlar artık kapatılacak mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var? İşte detaylar…

HANGİ LİSELER VE ÜNİVERSİTELERDE ADALET BÖLÜMÜ VAR?

Adalet bölümü sunan üniversiteler:

Ankara Üniversitesi

İstanbul Bilgi Üniversitesi

İzmir Ekonomi Üniversitesi

Marmara Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi

Ankara Medipol Üniversitesi

İstanbul Medipol Üniversitesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Çankaya Üniversitesi

İstanbul Aydın Üniversitesi

Başkent Üniversitesi

Atılım Üniversitesi

Dokuz Eylül Üniversitesi

Yaşar Üniversitesi

Anadolu Üniversitesi

İstanbul Kültür Üniversitesi

Maltepe Üniversitesi

İstinye Üniversitesi

İstanbul Okan Üniversitesi

Sakarya Üniversitesi

Beykent Üniversitesi

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi

Akdeniz Üniversitesi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İstanbul Gedik Üniversitesi

Ufuk Üniversitesi

Toros Üniversitesi

Doğuş Üniversitesi

Antalya Bilim Üniversitesi

Nişantaşı Üniversitesi

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi

İstanbul Kent Üniversitesi

İstanbul Gelişim Üniversitesi

KTO Karatay Üniversitesi

Kocaeli Üniversitesi

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

İstanbul Rumeli Üniversitesi

İstanbul Arel Üniversitesi

İzmir Bakırçay Üniversitesi

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

Erciyes Üniversitesi

Selçuk Üniversitesi

Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Avrasya Üniversitesi

Çağ Üniversitesi

İnönü Üniversitesi

Tarsus Üniversitesi

Fırat Üniversitesi

Necmettin Erbakan Üniversitesi

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi

İstanbul'da Adalet bölümü sunan liseler:

Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Diğer şehirlerde Adalet bölümü sunan liseler:

Kahramanmaraş: Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Antalya: Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ankara: Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Niğde: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi

Mersin: Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Konya: Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

İzmir: Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ardahan: Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Hakkari: Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Afyonkarahisar: Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi