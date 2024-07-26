Adalet bölümü kaldırıldı mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var?
Yükseköğretim Kurulu (YÖK), üniversitelerdeki Adalet Bölümü ve Hukuk Büro Yönetimi programlarıyla ilgili önemli bir düzenleme yaptı. Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yapılan bu değişiklikle, Adalet bölümü ve benzeri programlar artık kapatılacak mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var? sorularının cevaplarına haberin devamında ulaşabilirsiniz.
YÖK mevcut Adalet Bölümü ve Hukuk Büro Yönetimi programlarının günümüz koşullarına yeterince uygun olmadığını belirterek, bu programların kaldırılacağını ve yerlerine yeni eğitim programlarının açılacağını duyurdu. Bu değişiklikle, yüksek öğrenim alanında daha fazla iş fırsatı sunulması hedefleniyor. Peki, Adalet bölümü ve benzeri programlar artık kapatılacak mı? Hangi liseler ve üniversitelerde Adalet bölümü var? İşte detaylar…
HANGİ LİSELER VE ÜNİVERSİTELERDE ADALET BÖLÜMÜ VAR?
Adalet bölümü sunan üniversiteler:
Ankara Üniversitesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi
İzmir Ekonomi Üniversitesi
Marmara Üniversitesi
İstanbul Üniversitesi
Ankara Medipol Üniversitesi
İstanbul Medipol Üniversitesi
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Çankaya Üniversitesi
İstanbul Aydın Üniversitesi
Başkent Üniversitesi
Atılım Üniversitesi
Dokuz Eylül Üniversitesi
Yaşar Üniversitesi
Anadolu Üniversitesi
İstanbul Kültür Üniversitesi
Maltepe Üniversitesi
İstinye Üniversitesi
İstanbul Okan Üniversitesi
Sakarya Üniversitesi
Beykent Üniversitesi
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
İstanbul Gedik Üniversitesi
Ufuk Üniversitesi
Toros Üniversitesi
Doğuş Üniversitesi
Antalya Bilim Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi
İstanbul Kent Üniversitesi
İstanbul Gelişim Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Kocaeli Üniversitesi
İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
İstanbul Rumeli Üniversitesi
İstanbul Arel Üniversitesi
İzmir Bakırçay Üniversitesi
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu
Erciyes Üniversitesi
Selçuk Üniversitesi
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Avrasya Üniversitesi
Çağ Üniversitesi
İnönü Üniversitesi
Tarsus Üniversitesi
Fırat Üniversitesi
Necmettin Erbakan Üniversitesi
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi
İstanbul'da Adalet bölümü sunan liseler:
Kağıthane Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Vali Hayri Kozakçıoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Diğer şehirlerde Adalet bölümü sunan liseler:
Kahramanmaraş: Ticaret ve Sanayi Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Antalya: Nazime Baki Saatçioğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ankara: Şehit Erdal Koçak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Niğde: Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Lisesi
Mersin: Zeytinlibahçe Dış Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Konya: Karatay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
İzmir: Aliağa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Ardahan: Şehit Er Serhat Şanlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Hakkari: Hakkari Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
Afyonkarahisar: Sandıklı Hisar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi