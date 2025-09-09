Adalet Bakanlığı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları!

Adalet Bakanlığı'nın 5 bin personel alımı için başvuru dönemi tamamlandı. Çok sayıda aday, kamu sektöründe kariyer fırsatı yakalamak için bu önemli ilana yoğun ilgi gösterdi. Başvuruların sona ermesiyle birlikte, binlerce kişi şimdi sonuçların ne zaman açıklanacağını ve yerleştirme sürecinin nasıl ilerleyeceğini merakla bekliyor. Bu kritik aşama, adayların gelecekteki meslek hayatlarını doğrudan etkileyecek olması sebebiyle büyük bir heyecan yaratıyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Adalet Bakanlığı tarafından ilan edilen 5 bin kişilik personel alımı için başvurular 1-15 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Binlerce aday, kamu sektöründe çalışma hayalini gerçekleştirmek için bu fırsatı değerlendirerek başvurularını tamamladı. Başvuru sürecinin sona ermesiyle birlikte, gözler şimdi sonuçların açıklanacağı tarihe çevrildi. Ancak, şu ana kadar Adalet Bakanlığı tarafından resmi bir sonuç duyurusu yapılmadı.

ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, başvuru yapan adaylar tarafından merakla bekleniyor. Ancak şu ana kadar Bakanlık tarafından kesin bir açıklama yapılmadı. Resmi duyuruların yakından takip edilmesi önerilirken, sonuçların açıklanma tarihine ilişkin net bir bilgi henüz paylaşılmadı. Adayların sabırlı olmaları ve sadece resmi kanallardan gelecek bilgilere güvenmeleri önem taşıyor.

UYGULAMALI VE MÜLAKAT SINAVI YAPILACAK MI?

Adalet Bakanlığı'nın yapacağı 5 bin kişilik personel alımı, adayların uygulamalı ve/veya sözlü sınav sonuçlarına göre kesinleşecek. Sınavlar, Adalet komisyonları tarafından organize edilecek ve katılım şartları 2024 KPSS sonuçlarına dayandırılacak. Lisans mezunları KPSS P3, ön lisans mezunları KPSS P93, ortaöğretim mezunları ise KPSS P94 puan türünden en az 70 puan almış olmaları gerekmektedir. Bu şartları sağlayan adaylar, sınava katılmaya hak kazanacak.

KAÇ PERSONEL İŞE ALINACAK?

Adalet Bakanlığı'nın personel alımı kapsamında çeşitli pozisyonlarda önemli sayıda istihdam yapılacak. Bu kapsamda, 1500 zabıt katibi, 3172 infaz koruma memuru, 91 hemşire, 52 teknisyen ve 185 destek personeli alınması planlanıyor. Böylece, farklı alanlarda ihtiyaç duyulan kadrolar güçlendirilerek adalet sisteminin etkinliği artırılacak. Adaylar, başvurularını tamamladıktan sonra sınav ve değerlendirme süreçlerine dahil olacaklar.

SONUÇLAR NEREDEN DUYURULACAK?

İnfaz koruma memuru adaylarının sözlü sınav tarihleriyle ilgili duyurular, Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan cte.adalet.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacaktır. Adayların sınav tarihleri, saatleri ve sınav yerlerine dair tüm detayları buradan takip etmeleri önem taşımaktadır. Bakanlık, sınav sürecinin şeffaf ve düzenli ilerlemesi için gerekli tüm bilgilendirmeleri resmi platformlar üzerinden zamanında yapacaktır. Bu nedenle adayların, sınav tarihlerini kaçırmamak ve sınavla ilgili güncel bilgilere ulaşabilmek adına cte.adalet.gov.tr sitesini düzenli olarak kontrol etmeleri gerekmektedir.