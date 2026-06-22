Adalar Belediyesi'nde milyon dolarlık rüşvet ve imar pazarlığı ses kayıtlarında

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Adalar Belediyesi’ne yönelik yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasında, imar usulsüzlükleri, kaçak yapılar ve rüşvet çarkına dair ses kayıtları infial yarattı. Dosyaya giren kayıtlarda, belediye görevlileri ile şüpheliler arasında geçen "iskân karşılığı milyon dolarlık pazarlıklar" ve "zabıta müdürlerine araba tamiri" gibi çarpıcı iddialar tüm çıplaklığıyla gözler önüne serildi.

KAÇAK YAPIYA GÖZ YUMMA KARŞILIĞI "ZABITA MÜDÜRLERİNE ARABA" İDDİASI

Soruşturma dosyasındaki kayıtlara göre, doğal sit alanında bulunan ve ruhsatsız şekilde güçlendirme adı altında binasının yarısını yıkarak kaçak inşaat yapan şahıslarla belediye içindeki yapılar arasında ciddi bir menfaat ilişkisi kuruldu. Konuşmalarda, içeride yapılan usulsüz tamiratların yanı sıra çatının da kaçak olarak büyütüldüğü itiraf ediliyor.

Görüşmelerde geçen şu ifadeler, rüşvet çarkının zabıta müdürlerine kadar uzandığını iddia ediyor:

"Üç tane zabıta müdürü bana söylemişti o zaman... 'Arabalarımızı tamir et, ona ödediler' dedi. O 300 bin lira ödedi, onların gittiği arabaları onlar ödedi."

"PARAYI İNDİRİMLİ VEZNEDEN YATIRIYOR"

Kayıtlarda, usulsüz işlemler için getirilen paraların takibi ve belediye çalışanlarının bu duruma yönelik sözleri de dikkat çekiyor. Bir görevlinin rüşvet veren şahıs için "Parayı şu an indirimli vezneden yatırıyor" demesi üzerine, diğer bir şüphelinin "Ulan sana kolaylık sağlandı, aşağılık herifler. Çatı katı, iki tane arabaya bağış yaptınız diye..." diyerek tepki gösterdiği anlar kayıtlara yansıyor.

İSKAN OYUNU: "MAHKEMEDE RAHATLAYACAK"

Ses kayıtlarının en çarpıcı bölümlerinden birini ise kaçak yapıyı yasal hale getirmek için planlanan "iskân oyunu" oluşturuyor. Binanın yarısının yıkılarak ruhsatsız yapıldığını itiraf eden yetkililer, mahkemeyi atlatmak için iskân verme planı yapıyor:

"Güçlendirmeyi ruhsatsız yaptığı için bağladık. Bağlanması çok zordu çünkü binanın yarısını yıkmıştı... Ben ona eğer iskâna göre uygun yapılmıştı diye verirsem iskân zamanındaki gardımız düşer. İskân verdiğimiz zaman işi bitiyor. İskân verip mahkemede rahatlayacak."

40 MİLYON DOLAR MI 80 MİLYON DOLAR MI?

Görüşmelerin son bölümlerinde ise söz konusu kaçak yapıya verilecek iskân ve imar ayrıcalıkları karşılığında dönen paranın büyüklüğü ağızları açık bıraktı. Şüpheliler arasında geçen diyalogda, telaffuz edilen dudak uçuklatıcı rakamlar şu şekilde kayda geçti:

Şüpheli A: "Asıl şimdi verdiği iskânı verecek. Kafadan verilen bir rakamı dedim, gerçeği bilmiyorum. Yani 80 milyon dolardı, 70-80 milyon dolardı..."

Şüpheli B: "Yok, bir 40 milyon dolardı."

Şüpheli A: "Yazık... Biz esasında güçlendirmeyle başladık. Doğal sit alanında olduğu için ruhsat verecektim. Engin İrfan Abi'yle oturup konuşurken 'Direkt ben bir başlayayım, bana numarası alın verin' dedi. Ben her zaman onlara söyledim, 'Ruhsat vermemiz lazım, yanlış yapıyorsunuz, sıkıntı yaşarız' diye..."

SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR

Doğal sit alanındaki imar planı bulunmayan arazilere usulsüzce otel ve ev yapılmasına göz yumulması, eksik evrakların hasıraltı edilmesi ve karşılığında milyon dolarlık rüşvetlerin döndüğü iddiaları üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı derinleştirdi. Ses kayıtlarında adı geçen tüm belediye personeli ve iş insanları hakkında "irtikap", "rüşvet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından yasal işlem başlatıldı.

BELEDİYE BAŞKANINA TUTUKLAMA İSTEMİ

Öte yandan Adalar Belediye Başkanı Akpolat, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edildi.

Emniyet ifadeleri ardından savcılığa sevk edilen 39 kişinin işlemleri tamamlandı. Savcılık, yürüttüğü soruşturma kapsamında Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ı tutuklama talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti.

Kaynak: Haberler.com