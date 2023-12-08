Acun Ilıcalı, Survivor All Star yarışmacılarının toplu videosunu paylaştı! Sürpriz isim de kadroda

Heyecanla beklenen Survivor 2024 All Star'ın kadrosu belli oldu. Acun Ilıcalı yarışmacıların hep beraber bulundukları videoyu paylaşırken, görüntülerde geçtiğimiz günlerde yarışmaya katılmayacağını duyuran Turabi de yer aldı.

Acun Ilıcalı, Survivor 2024 All Star'ın tam kadro halinde bir arada olduğu ilk videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Videoda daha önce Survivor'da iki kez şampiyon olan Turabi de yer aldı.

Artık başlamasına sayılar günler kalan Survivor 2024 All Star'ın kadrosu netleşti. Acun Ilıcalı, yarışmacıların bir arada olduğu ilk video sosyal medya hesabından paylaştı.

TURABİ DE KADRODA

Daha önce Ilıcalı tarafından duyurulan ancak daha sonra sağlık sorunları sebebiyle yarışmaya katılamayacağını açıklayan Turabi Çamkıran da videoda yer aldı.

Turabi Çamkıran, sosyal medya hesabından "Sağlığım yetişmeyecek" açıklamasında bulunmuştu. İşte, o açıklama;