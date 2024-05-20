Açlık diyeti nasıl yapılır? Açlık diyetinde ne yenir?

Açlık diyeti, gün içinde belirli zaman dilimlerinde yemek yeme düzenini değiştiren bir beslenme yaklaşımıdır. Bu yöntem, düzenli kısa süreli açlıklarla kilo kaybına katkıda bulunabilir. Popüler aralıklı oruç yöntemleri arasında 16:8 (16 saat aç kalma, 8 saat yeme), 5:2 (haftanın 2 günü kısıtlı kalori alımı), ve ye, dur, ye (haftada bir veya iki kez 24 saat oruç) bulunur. Ancak, bu diyeti uygulamadan önce bir beslenme uzmanıyla görüşmek önemlidir. İşte açlık diyeti nasıl yapılır ve ne yenir sorusunun yanıtı…

AÇLIK DİYETİ NASIL YAPILIR?

Açlık diyeti, gün içinde belirli zaman dilimlerinde yemek yeme düzenini değiştiren bir beslenme yaklaşımıdır. Bu yöntem, düzenli kısa süreli açlıklarla kilo kaybına katkıda bulunabilir. Popüler aralıklı oruç yöntemleri arasında:

16:8 Yöntemi: 16 saat aç kalıp (uyku dahil), 8 saat yemek yeme şeklindedir. Örneğin; 11.00-19.00 saatleri arasında yemek yiyip, günün geri kalan kısmında herhangi bir besin tüketmiyorsunuz.

5:2 Yöntemi: Haftanın 5 günü normal, haftanın 2 günü çok kısıtlı kalori içerir (500-800 kcal/gün). Kısıtlı yemek yenilen günlerde normal günlerde tüketilen besin miktarının 4'te 1'i tüketilir.

Ye/Dur/Ye Yöntemi: Haftada bir veya iki kez 24 saat oruç tutulan yöntemdir. Bir gün boyunca akşam yemeğinden sonra diğer akşam yemeğine kadar 24 saat geçirilir.

Aralıklı oruç diyetini uygulamadan önce bir beslenme uzmanıyla görüşmek önemlidir. Ayrıca, her beslenme düzeni kişiye özel olmalıdır, bu nedenle diyetisyen eşliğinde plan yapmak faydalı olacaktır. Su ve bitki çayları içmek serbesttir, ancak meyve suyu, ayran, sebze suyu ve alkol gibi içecekler tüketilmemelidir.

AÇLIK DİYETİNDE NE YENİR?

Açlık diyetlerinde genellikle belirli bir süre boyunca hiçbir şey yenmez veya çok az yiyecek tüketilir. Bazı açlık diyetleri sıvıları (su, çay, kahve gibi) içmeyi desteklerken, bazıları sıvı tüketimini dahi kısıtlayabilir. Ancak, açlık diyeti uygularken bazı insanlar sıvı alımını artırmak için kalorisi olmayan içecekler ve bazı bitki çayları gibi seçeneklere yönelebilirler. Ayrıca aralıklı oruç diyetinde protein bakımından zengin besinler, tam tahıllı gıdalar, sağlıklı yağlar, meyve-sebzeler ve probiyotikler ağırlıklı olarak tüketilmelidir.

Açlık diyeti yaparken, sağlık uzmanlarının önerilerini takip etmek önemlidir. Uzun süreli açlık veya aşırı kalori kısıtlaması sağlık sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, açlık diyeti yaparken dengeli ve sağlıklı bir şekilde beslenmek çok önemlidir.