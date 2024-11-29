AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

Açık Lise sınav takvimi belli oldu mu ve AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte başlayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. AÖL sınav yerleri belli oldu mu ve Açık Lise sınav giriş belgesi nereden alınır soruları gündemde. AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLER

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, 81 ilde üç oturum halinde uygulanacaktır:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar, saat 10.00

AÖL SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren AÖL Öğrenci Girişi sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebileceklerdir. Sınav sonuçlarının ise 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

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AÖL SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılacak.