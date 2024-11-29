Üye Girişi
Haberler
Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın hakkında yakalama kararı

Özel'in cezaevi ziyareti sırasında başkan yardımcısına operasyon

 Çete ile anılan Güney Hastanesi'nin sahibi: Ortaokul mezunuyum, sigorta primim için hastaneyi satın aldım

İstanbul'un göbeğindeki hastaneyi bakın ne için satın almış

 Piyasaları alt üst eden sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi

Sahte dolar skandalı akıllara Saddam'ın yaptığını getirdi
Halep savaşında ölü sayısı 100'ü geçti, muhalif gruplar kent merkezine dayandı

Türkiye sınırında kan gölü! Kent merkezine dayandılar

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları ne zaman ve AÖL sınav giriş belgesi yayınlandı mı merak ediliyor. Açık lise sınavları hangi tarihe başlıyor ve AÖL sınav takvimi adaylar tarafından gündeme geliyor. Peki, AÖL sınavları ne zaman başlıyor?

Açık Lise sınav takvimi belli oldu mu ve AÖL 1. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte başlayacağı adaylar tarafından araştırılıyor. AÖL sınav yerleri belli oldu mu ve Açık Lise sınav giriş belgesi nereden alınır soruları gündemde. AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Detaylar haberimizdedir…

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLER

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2024-2025 eğitim-öğretim yılı 1. dönem sınavları, 21-22 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Sınavlar, 81 ilde üç oturum halinde uygulanacaktır:

1. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 10.00

2. Oturum: 21 Aralık 2024 Cumartesi, saat 14.00

3. Oturum: 22 Aralık 2024 Pazar, saat 10.00

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 1. DÖNEM | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

AÖL SINAV BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Öğrenciler, sınav giriş belgelerine 16 Aralık 2024 tarihinden itibaren AÖL Öğrenci Girişi sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle erişebileceklerdir. Sınav sonuçlarının ise 22 Ocak 2025 tarihinde açıklanması planlanmaktadır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAV TARİHLERİ 1. DÖNEM | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak?

SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AÖL SONUÇLARI HANGİ TARİHTE AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınav sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx adresi üzerinden erişime açılacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
img

Kız meselesinden çıkan kavga 3 genci hayattan kopardı
img

Reytinglerde üst sıraları zorlayan diziden sürpriz final kararı
img

Öğretmenine sürpriz yapan öğrenciler, hiç beklemedikleri bir karşılık aldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN? 31 Aralık ne zaman, 1 Ocak 2025 hangi güne denk geliyor? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 29 Kasım döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ 1. DÖNEM SINAV TARİHLERİ | AÖL sınavları ne zaman, online mı olacak? Discord ve Roblox ne zaman açılacak? Türkiye'de Roblox ve Discord erişim engeli kalkacak mı? Osman Yalçın kimdir, gözaltına alındı mı? Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Osman Yalçın neden gözaltına alındı? Icardi'nin yeni sevgilisi kimdir? Mauro Icardi'nin sevgilisi Angela Burgos kaç yaşında, nereli? RESİMLİ CUMA MESAJLARI 29 KASIM: En yeni, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları neler? Siyah Kalp 12. BÖLÜM FRAGMAN! Siyah Kalp 12. bölüm fragmanı izle! Siyah Kalp yeni bölümde neler olacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 29 Kasım günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? 29 Kasım TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.