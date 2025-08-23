Açık lise kayıtları ne zaman? 2025 Açık lise 1. dönem yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihleri!

MEB, Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 dönemi için yeni kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini açıklamak üzere. Öğrenciler, işlemlerini gerçekleştirebilmek için bu tarihlerle ilgili gelişmeleri merakla takip ediyor. Açık lise kayıtları ile ilgili bütün detaylar haberin devamında yer alıyor.

2025 AÖL 1. DÖNEM KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 2025-2026 yılı 1. dönem kayıt ve kayıt yenileme tarihleri henüz resmi olarak açıklanmadı. Geçtiğimiz dönemde bu işlemler 28 Ağustos - 22 Eylül 2024 tarihleri arasında yapılmıştı.Öte yandan, 2025 yılı 3. dönem sınav sonuçları açıklandı ve ek sınav takvimi paylaşıldı. Öğrenciler, ek sınavlara 23 Ağustos - 31 Ağustos 2025 tarihleri arasında katılabilecek. Kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin ise Eylül ayının başında başlaması bekleniyor.

AÇIK LİSE KAYITLARI NASIL YAPILIR?

İlkokul veya ortaokul mezunları ile liseyi yarıda bırakmış öğrenciler, MEB tarafından belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankası şubelerinden yatırmalı ve ödemenin dekontunu saklamalıdır. Ücretin bir kısmı ayrıca Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birliği hesabına da yatırılacaktır.

Gerekli belgeler hazırlandıktan sonra, öğrenci en yakın irtibat bürosuna başvurarak kaydını sisteme yaptırabilir. Ön kaydı aktif olan öğrenciler, kendilerine verilen öğrenci numarası ve şifre ile ders seçimini gerçekleştirebilir.

Öğrencilik durumu sistemde aktif hale geldikten sonra, "Silik" durumda olan öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğüne başvurarak durumlarını güncelleyebilir. Ardından, ders seçim işlemleri yapılabilir.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Açık lise öğrencileri, belirtilen tarihlerde ve belirlenen kayıt ücretini Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası veya Halk Bankası şubelerinden yatırdıktan sonra makbuzu saklamalıdır. Ücretin bir kısmı ise Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü Okul Aile Birlikleri hesabına yatırılacaktır.

Öğrencilik durumu, sistem üzerinden aktif hale getirilir. Ancak durumu 'silik' olarak görünen öğrenciler, Halk Eğitim Merkezi veya Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüklerine başvurarak durumlarını güncelleyebilirler.

Öğrencilik durumu aktif olduktan sonra, ders seçim işlemleri yapılabilir.