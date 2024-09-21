Acı Tatlı Ekşi filmi konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Star Tv'de yayınlanan Acı Tatlı Ekşi filmi, seyircilerin dikkatini çekmeyi başardı. Acı Tatlı Ekşi filmi nerede çekildi? Acı Tatlı Ekşi filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Detaylar haberimizdedir…

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerin bir kısmı İstanbul'da, diğer kısmı ise İzmir'in Çeşme ilçesi ve Urla'da gerçekleştirildi.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ KONUSU NEDİR?

Murat ve Duygu, çocukluklarından beri birbirlerine derin bir aşk besleyen iki gençtir. Murat, yıllardır hayalini kurduğu Duygu ile bir ömür geçirmek için üniversite mezuniyetinde ona evlenme teklif eder. Ancak, Duygu bu teklife beklenmedik bir yanıt verir. Evlenmeye hazır olmadığını söyleyen Duygu, önce gerçekleştirmek istediği hayallerinin peşinden gitmek istemektedir. Bunun üzerine ikili bir anlaşma yapar: Eğer beş yıl içinde ikisi de hala bekarsa, evleneceklerdir. Ancak ayrıldıkları noktada, hayatın onlar için başka planları vardır.

ACI TATLI EKŞİ FİLMİ OYUNCU KADROSU

Özge Özpirinçci - Duygu

Buğra Gülsoy - Murat

Yusuf Akgün - Alper

Füsun Demirel

Osman Alkaş - Hakan