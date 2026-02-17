Haberler

Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı

Ablasına kabusu yaşattı! Polis koçbaşıyla kapıya dayananınca tuvalete saklandı
Bursa'da 17 yaşındaki Ömer S. ablasını bıçakla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmalarında yanıt alamayınca koçbaşı ile kapıyı kırıp içeri girdi. Polisleri gören şüpheli kendini tuvalete kilitledi. Genç kız kurtarılırken ikna sonucu teslim olan şüpheli ise gözaltına alındı.

  • Bursa'nın İnegöl ilçesinde Suriye uyruklu Ömer S. (17), ablası Lakat S.'yi (19) bıçakla rehin aldı.
  • Polis, daire kapısını koçbaşıyla kırarak açtı ve Lakat S. kurtarıldı.
  • Ömer S. gözaltına alındı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Baykoca Mahallesi Defne Sokak'ta yer alan TOKİ konutlarında saat 13.30 sıralarında film gibi bir olay yaşandı. 8 katlı apartmanın 4'üncü katında yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Suriye uyruklu Ömer S. (17), ablası Lakat S.'yi (19) bıçakla rehin aldı.

POLİS KAPIYI KOÇBAŞIYLA KIRDI

Evden gelen sesleri duyan binadakilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, kapıyı kilitleyen Ömer S.'yi ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ömer S.'nin olumsuz yanıt vermesi üzerine daire kapısı koçbaşıyla kırılarak açıldı.

ABLA KURTARILDI

Ekiplerin daireye girmesi üzerine Ömer S. kendisini tuvalete kilitledi, ablası Lakat S. ise kurtarılıp dışarı çıkarıldı. Ağlayan Lakat S.'yi çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Polis ekiplerinin ikna ettiği Ömer S., tuvaletin kapısını açıp elindeki bıçağı teslim etti. Şüpheli, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
