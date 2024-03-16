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Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli?

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Abdurrahman Yıldız kimdir? CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Yıldız kaç yaşında, nereli? Cumhuriyet Halk Partisi'nin Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı Abdurrahman Yıldız'ın kim olduğu merak ediliyor. Yıldız'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu gibi detaylar gündemde.

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Toroslar Belediye Başkan adayı ise Abdurrahman Yıldız . Abdurrahman Yıldız nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ABDURRAHMAN YILDIZ KİMDİR?

Mersin'in Toroslar İlçesi'ne bağlı Aladağ köyünde doğan Abdurrahman Yıldız, Toroslar ilçesinde "Solcu Yörüğü" olarak tanınan bir Mali Müşavir olarak bilinmektedir. Yenişehir Belediyesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeliği gibi görevlerde bulunmuştur. Mersin'de çevre ve doğa mücadelesi veren, işçi sınıfı ve sol sosyalist mücadelede aktif rol alan Yıldız, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Toroslar İlçe Belediye Başkan Adayı olmuştur.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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