Abdullah Özyiğit kimdir? CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan Adayı Abdullah Özyiğit kaç yaşında, nereli?

Siyasi arenada heyecan her geçen gün daha da artıyor. 31 Mart yerel seçimi için nefesler tutuldu. Bu süreçte en merak edilen konulardan biri de partilerin il ve ilçeler için belirlediği adaylar. Vatandaşlar, seçime giderken kendileri için en doğru kararı vermek üzere adayları araştırmaya devam ediyor. CHP Mersin Yenişehir Belediye Başkan adayı ise Abdullah Özyiğit. Abdullah Özyiğit nereli, kaç yaşında? İşte ayrıntılar…

ABDULLAH ÖZYİĞİT KİMDİR?

Abdullah Özyiğit, 1966 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğmuştur. İlk, orta ve lise eğitimini Sürmene'de tamamladıktan sonra 1988 yılında Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nden mezun olmuştur.

1990 yılında Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Özgün Eczanesi'ni açarak eczacılık kariyerine başlamıştır. 1995 yılında İçel Eczacı Odası Yönetim Kurulu'na seçilmiş ve ardından iki yıl boyunca Eczacı Odası Genel Sekreterliği görevini üstlenmiştir.

2002 yılında Türk Eczacıları Birliği İkinci Başkanlığı görevini üstlenen Özyiğit, 2005 yılında Tüm Eczacı Kooperatifleri Birliği (TEKB) Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçilmiştir. Daha sonra Avrupa Eczacı Kooperatifler Topluluğu (SECOF) Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.

2014 yılında Cumhuriyet Halk Partisi Mersin İl Başkanlığı görevine atanmış ve yapılan seçimlerde CHP Mersin İl Başkanı olarak seçilmiştir. 2015 yılında yapılan CHP Mersin İl Başkanlığı seçimlerinde ikinci kez il başkanlığına seçilmiş ve 2018 yılında aday olmadan görevini yeni yönetime devretmiştir.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi tarafından Yenişehir Belediye Başkanlığına aday gösterilen Abdullah Özyiğit, seçimleri yüzde 64 oranında oy alarak kazanmış ve Yenişehir Belediye Başkanı olarak göreve başlamıştır.

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden, www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden YSK mobil uygulamasından öğrenebilirsiniz.