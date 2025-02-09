Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Terörsüz Türkiye" mesajı sonrası DEM Parti, Milli İstihbarat Teşkilatı ve İmralı arasındaki görüşmelerin hız kazandığı öğrenildi. DEM Parti heyetinin terör örgütü PKK elebaşı ile İmralı'da yaptığı ikinci görüşmeden sonra, güvenlik birimleri ile Abdullah Öcalan arasında 'PKK'nın silah bırakması' görüşmelerinin de hız kazandığı belirtildi. Abdullah Öcalan PKK'ya "Silah Bırakın" dedi mi?

ABDULLAH ÖCALAN PKK'YA "SİLAH BIRAKIN" DEDİ Mİ?

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre, Öcalan terör örgütüne hitaben bir mektup yazdı. Mektubun içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmazken, güvenlik birimleri ile Öcalan arasındaki görüşmelerde, silah bırakma çağrısının içeriği, hangi yöntemle yapılacağı, örgüt üzerinde etkili olup olmayacağı üzerinde değerlendirmeler yapılıyor. Güvenlik kaynakları "Bu görüşmeler DEM heyeti, Öcalan ve MİT arasında yürütülüyor. Silah bırakma çağrısının hangi yolla yapılacağı, hangi ifadelerle yapılacağı, sözlü mü, yazılı mı, görüntülü mü olacak? Bunlar ele alınıyor. Bu seçeneklerin hangisinin etkili olacağı değerlendiriliyor. Belli bir noktaya geldikten sonra Öcalan'ın çağrısına ilişkin adım atılacak" dedi.

"AF KON U SU HİÇBİR ŞEKİLDE TARTIŞMAYA AÇILMADI"

Güvenlik kaynaklarına göre, Öcalan örgütün dayatmalarına izin vermiyor ve "Örgütü ben kurdum ben dağıtıyorum" görüşünde. Görüşmelerde Öcalan'ın bazı taleplerinin olduğu ancak 'Af' konusunun hiçbir şekilde tartışmaya açılmadığı ifade ediliyor. Kulislerde, örgüt tamamen silah bırakırsa hasta ve yaşlı mahkûmlar için kalan cezalarının ev hapsi olarak tamamlamalarına yönelik düzenleme yapılacağı kaydediliyor. AK Parti kaynakları ise "Burada yapılması gereken şey silahları bırakmaları. Sonra bir eksik varsa bakacağız. Silah bırakmadan ve somut olarak bunu görmeden hiçbir adım atılamayacak" diye konuştu.

HASTA MAHKUMA EV HAPSİ

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da, afla ilgili bir gündemlerinin olmadığını hatırlatarak "Burada yaşlı hastalara, 65 yaş üstündeki tutuklular, 70 - 80 yaşının üstündeki tutukluların işledikleri suçlara göre konutta infaz söz konusu olabilecek. Bir başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyecek kişilerle ilgili düzenleme olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN TUNÇ: PAZARLIK YOK

Bakan Tunç, İmralı ile yapılan görüşmeleri değerlendirirken de "Bu açıklamanın (silah bırakma) ne zaman yapılacağı, açıklanıp açıklanmayacağı, içeriğinin ne olacağı tamamen muhatabı değerlendirir. Muhatap burada devlet değil. Burada pazarlık da söz konusu değil. Şehit ailelerimizi incitecek, onları üzecek bir adım kesinlikle atmayız. Bu bir pazarlık süreci, al-ver süreci değil" şeklinde konuşmuştu.

DEM'İN GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Öte yandan, DEM heyeti, Öcalan'la üçüncü bir görüşme için henüz talepte bulunmadı. Heyetin, Öcalan'ın yapacağı silah bırakma çağrısı öncesinde, AK Parti ile 'sürecin yasal zeminini' görüşmek istediği ileri sürülüyor. Kulislerde, Terörle Mücadele Yasası; Ceza İnfaz Yasası'nın yanı sıra, kayyum uygulamaları konusunda AK Parti ile değerlendirme yapılabileceği dile getiriliyor. DEM heyetinin ayrıca bazı STK'larla ve önceki çözüm sürecindeki akil insanlar heyetinden bazı isimlerle görüşeceği belirtiliyor.

TÜRK: SON GÖREVİMİ YAPMAK İSTİYORUM

DEM Parti heyetinin siyasi partilerle görüşmelerinde yer alan Ahmet Türk'ün de AK Partililere "Benim sağlığım iyi değil. Açıkçası daha kötüye gitmeden barışın sağlanması için bana düşen son görevi de yerine getirmek istiyorum" dediği öğrenildi.