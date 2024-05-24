ABD'ye kaçak yolla giren Türk vatandaş kim? Vatandaşın videosuna Elon Musk ne dedi?

ABD'ye Meksika üzerinden kaçak yollarla giren bir Türk vatandaşı, Fox News muhabiri Bill Melugin'in sorularını yanıtladı. İsmi açıklanmayan Türk vatandaşı, "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse?" dedi. Peki, ABD'ye kaçak yoldan giren Türk vatandaş kim? Vatandaşın videosuna Elon Musk ne yazdı?

Melugin'e konuşan Türk vatandaşı, "Aslında ABD halkı tamamen haklı. Bu ülkeye kimler geliyor? Bilmiyorlar. Tamam, ben iyiyim. Ama ya diğerleri iyi değilse? Ya onlar katil, psikopat ya da başka bir şeyse? Bunun garantisi yok." dedi.

ELON MUSK NE DEDİ?

Türk vatandaşı, ABD-Meksika sınırında hiçbir güvenlik kontrolünün yapılmadığını ve sınırdan geçenlerin incelemediğini açıkladı. Türk vatandaşı, Melugin'in "Sınırı kimlerin geçtiği konusunda endişeleniyor musun?" sorusunu "Evet, çünkü insanlar normal değil gibi." şeklinde cevapladı.

Muhabir, yaptığı röportajı X'teki sosyal medya hesabından da paylaştı. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, Melugin'in paylaşımına "Yasa dışı kişiler sınır güvenliğini Biden'dan daha fazla önemsediğinde onun başarısız olduğunu anlarsınız." diyerek yanıt verdi. Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk ise gönderinin altına, "Cidden" yorumunu yaparak şaşkınlığını ifade etti.