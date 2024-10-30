ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde?

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Bu seçimde mevcut başkan Donald Trump ile Vice President Kamala Harris arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Seçim süreci, özellikle dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor, zira sonuçları uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Peki, ABD seçimi ne zaman? ABD başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Hangi aday önde? Detaylar haberimizde...

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Seçimin kazananı, Ocak 2025'te göreve başlayacak ve dört yıllık bir dönem için Beyaz Saray'da bulunacak.

Kamala Harris

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ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Harris'in liderliği, geçen hafta benzer bir anketteki dört puanlık farktan düşmüş olsa da, olası seçmenlerin %45'i son zamanlarda Demokrat hakkında olumlu bir şey duyduğunu belirtmiş, bu da kampanya boyunca sürdürdüğü olumlu algıyı koruduğunu gösteriyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı, %49'u ise Trump hakkında son zamanlarda olumsuz bir şey duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin ekonomi, ulusal güvenlik, suç ve göç konularında Demokratlardan daha çok tercih edildiği görülüyor. Ancak Demokratlar sağlık hizmetleri, iklim değişikliği ve abortus gibi konularda daha fazla güvenilir olarak değerlendiriliyor.

Donald Trump