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ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde?

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde?
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ABD'deki başkanlık seçimi tarihi hakkında merak edilenler haberimizde yer alıyor. ABD seçimleri, dünya genelinde büyük önem taşıyor. Peki, ABD başkanlık seçimi ne zaman? İşte detaylar...

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2024 başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Bu seçimde mevcut başkan Donald Trump ile Vice President Kamala Harris arasında kıyasıya bir rekabet bekleniyor. Seçim süreci, özellikle dünya genelinde büyük bir ilgiyle takip ediliyor, zira sonuçları uluslararası ilişkiler üzerinde önemli etkilere sahip olabilir. Peki, ABD seçimi ne zaman? ABD başkanlık seçimi ne zaman yapılacak? Hangi aday önde? Detaylar haberimizde...

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN?

2024 ABD Başkanlık seçimleri 5 Kasım 2024 tarihinde yapılacak. Seçimin kazananı, Ocak 2025'te göreve başlayacak ve dört yıllık bir dönem için Beyaz Saray'da bulunacak.

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde?Kamala Harris

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ABD SEÇİMLERİNDE KİM ÖNDE?

Harris'in liderliği, geçen hafta benzer bir anketteki dört puanlık farktan düşmüş olsa da, olası seçmenlerin %45'i son zamanlarda Demokrat hakkında olumlu bir şey duyduğunu belirtmiş, bu da kampanya boyunca sürdürdüğü olumlu algıyı koruduğunu gösteriyor. Ankete katılanların neredeyse yarısı, %49'u ise Trump hakkında son zamanlarda olumsuz bir şey duyduğunu ifade etti.

Öte yandan, Cumhuriyetçilerin ekonomi, ulusal güvenlik, suç ve göç konularında Demokratlardan daha çok tercih edildiği görülüyor. Ancak Demokratlar sağlık hizmetleri, iklim değişikliği ve abortus gibi konularda daha fazla güvenilir olarak değerlendiriliyor.

ABD SEÇİMİ NE ZAMAN? ABD başkanlık seçiminde kim önde?Donald Trump

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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