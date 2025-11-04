ABD hava sahası kapanacak mı?

Ülkede hükümetin kapanmasıyla birlikte havacılık faaliyetleri ciddi biçimde aksadı. Hava trafik kontrolörlerinin işe gidememesi sonucu hava sahasında yoğunluk yaşanıyor ve uçuş güvenliği tehlikeye giriyor. Binlerce uçağın ABD hava sahasında daireler çizdiği, bu durumun radar görüntülerine de yansıdığı bildirildi. Ulaştırma Bakanı, eğer hükümet krizi gelecek haftaya kadar çözülemezse, bazı bölgelerde hava sahasının geçici olarak kapatılmak zorunda kalabileceğini duyurdu.

ABD TARİHİNİN EN DERİN YÖNETİM KRİZİYLE KARŞI KARŞIYA

Amerika Birleşik Devletleri, tarihinin en büyük hükümet krizlerinden birini yaşıyor. Hükümetin faaliyetlerinin durması nedeniyle maaşlarını alamayan kamu çalışanları grev kararı alırken, en ağır darbeyi alan sektörün havacılık olduğu ifade ediliyor.

HAVA SAHASI KAPANMA NOKTASINA GELDİ

Savunma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanmasının bir hafta daha sürmesi halinde Ulaştırma Bakanlığı'nın bazı bölgelerde hava sahasını geçici olarak kapatmak zorunda kalabileceğini açıkladı. Duffy, yeterli sayıda hava trafik kontrolörü bulunmadığını ve bu durumun uçuş güvenliğini tehdit ettiğini belirtti.

KONTROLÖRLERİN BÜYÜK BÖLÜMÜ İŞE GİTMEDİ

Ülkede hava trafik kontrolörlerinin yüzde 80'inin geçtiğimiz cuma günü işe gitmediği bildirildi. Yaklaşık 13 bin çalışanın maaş almadan görevine devam ettiği, bazılarının ise tamamen işi bıraktığı öğrenildi.

FEDERAL HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında bütçe konusunda uzlaşma sağlanamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı durumda. Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçeyi onaylayamaması, ülkeyi fiilen bir "kapanma" sürecine soktu.

HİZMETLERİN BÜYÜK KISMI DURDU

Yasalar gereği, bütçe onaylanmadığı dönemlerde federal hükümet harcama yetkisini kaybediyor ve "temel" kabul edilmeyen hizmetler askıya alınıyor. Bu süreçte, ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishaneler faaliyetlerine devam etse de, bu kurumlarda çalışan personel maaşlarını ancak yeni bir bütçe yasası kabul edildiğinde alabiliyor.

