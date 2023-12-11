Üye Girişi
Haberler

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garcia, notları hakkında konuşmak bahanesiyle öğretmenini kandırdı ve sınıfa götürdü. Öğretmenini bayıltana kadar dövdü ve daha sonra tehdit etti. Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti. Darp, tecavüz, adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia 16 yıl hapis cezası aldı

Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezası aldı.

Garcia, Nisan 2022 yılında ismi sadece Sade olarak açıklanan öğretmenini notları hakkında konuşmak bahanesi ile kandırdı.

Öğretmenini zorla sınıfa doğru götürüp önce bayıltana kadar dövdü. Daha sonra yarı çıplak bir şekilde kendine gelen öğretmenini bağırması halinde boğazını kesmekle tehdit etti.

Saldırıya ait görüntüle ve Garcia'nın saldırıdan bir buçuk saat sonra okuldan çıktığı görülüyor.

Geçen hafta görülen davada Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması ile dikkat çekti.

Öğretmen Sade, mahkemede çok ağır darp edildiği için kendisini koruyamadığını kısa süreli baygınlıktan sonra kendine geldiğinde göbekten aşağı çıplak olduğunu, öğrencisinin bağırması halinde kendisini boğazını kesmekle tehdit ettiği söyledi.

Darp, tecavüz, adam öldürmeye ve teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia için savcılık 22 -55 yıl arası hapis istedi

Ancak mahkemeGarcia'ya 16 yıl hapis cezası verdi.

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Kaynak: Haberler.com / Hukuk

Amerika Birleşik Devletleri Hukuk 3. Sayfa Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Kızılcık Şerbeti 43. bölüm fragmanı izle! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kızılcık Şerbeti yeni bölümde neler olacak? Az önce deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman deprem oldu? Asgari ücret toplantısı saat kaçta? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret ilk görüşme ne zaman, saat kaçta? Asgari ücret zammı ne kadar olur, tahminler neler? Ne Gemiler Yaktım oyuncuları kimler, konusu ne? Ne Gemiler Yaktım uyarlama mı? AÖF sorular yayınlandı mı? 2023 AÖF CEVAP ANAHTARI! Konyaspor-Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta? Konyaspor-Sivasspor hangi kanalda, şifresiz mi? Bugün hangi diziler var? 11 ARALIK TV YAYIN AKIŞI! Bu akşam televizyonda neler var? Gamze Taşcıer kimdir? Halk Tv konuğu Gamze Taşcıer kaç yaşında, nereli? Gamze Taşcıer biyografisi! İşsizlik oranı yüzde kaç oldu? SON DAKİKA! TÜİK işsizlik oranı nedir? Survivor 2024 All Star Yeni Takımlar Belli Oldu | Kırmızı-Mavi Takım yarışmacıları kimler? Survivor All Star yeni kadrosu açıklandı! Survivor ne zaman başlayacak? 2024 SURVİVOR ALL STAR KADROSU! Survivor takımları belli oldu mu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanacak? Ocak 2024 asgari ücret ne kadar? Asgari ücrete zam ne kadar olacak? MasterChef dün akşam kim elendi? 10 Aralık MasterChef'e kim veda etti? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (11 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title