ABD'de Öğrenci, Öğretmenine Saldırdığı İçin 20 Yıl Hapis Cezası Aldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesiyle 20 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Garcia, notları hakkında konuşmak bahanesiyle öğretmenini kandırdı ve sınıfa götürdü. Öğretmenini bayıltana kadar dövdü ve daha sonra tehdit etti. Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması dikkat çekti. Darp, tecavüz, adam öldürmeye teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia 16 yıl hapis cezası aldı

Amerika Birleşik Devletleri Las Vegas'ta17 yaşındaki öğrenci Jonathan Martinez-Garcia, öğretmenine sınıfta saldırdığı ve tecavüz etmeye çalıştığı gerekçesi ile 20 yıl hapis cezası aldı.

Garcia, Nisan 2022 yılında ismi sadece Sade olarak açıklanan öğretmenini notları hakkında konuşmak bahanesi ile kandırdı.

Öğretmenini zorla sınıfa doğru götürüp önce bayıltana kadar dövdü. Daha sonra yarı çıplak bir şekilde kendine gelen öğretmenini bağırması halinde boğazını kesmekle tehdit etti.

Saldırıya ait görüntüle ve Garcia'nın saldırıdan bir buçuk saat sonra okuldan çıktığı görülüyor.

Geçen hafta görülen davada Garcia'nın mahkemede rahat tavırları ve sürekli sırıtması ile dikkat çekti.

Öğretmen Sade, mahkemede çok ağır darp edildiği için kendisini koruyamadığını kısa süreli baygınlıktan sonra kendine geldiğinde göbekten aşağı çıplak olduğunu, öğrencisinin bağırması halinde kendisini boğazını kesmekle tehdit ettiği söyledi.

Darp, tecavüz, adam öldürmeye ve teşebbüs suçlarından yargılanan Garcia için savcılık 22 -55 yıl arası hapis istedi

Ancak mahkemeGarcia'ya 16 yıl hapis cezası verdi.