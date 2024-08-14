ABD başkanlık seçimi ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? İşte ABD seçim tarihleri!

ABD başkanlık seçimleri ne zaman 2024? ABD seçim tarihi ne zaman? ABD seçimleri hangi tarihte yapılacak? Joe Biden'ın başkanlık yarışından çekilmesi ve yardımcısı Kamala Harris'i destekleyeceğini açıklamasıyla, seçimlerde Trump ve Harris yarışacak. 2024 ABD Başkanlık seçimi ile ilgili merak edilen tüm soruların cevabı haberimizde…

ABD BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN?

ABD'de 60. başkanlık seçimleri, 5 Kasım 2024'te gerçekleşecek. Halk, Demokrat Parti adayı Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Parti adayı Donald Trump arasında seçim yapacak.

18 yaş ve üzeri tüm ABD vatandaşları başkanlık seçimlerinde oy kullanma hakkına sahiptir.