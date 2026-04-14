ABD basını yazdı! İkinci görüşme ihtimali gündemde

ABD- İran geriliminde diplomasi yeniden gündemde. Rona Doğan Sural, ikinci görüşme ihtimalinin piyasalar üzerindeki etkisini ve tarafların uzlaşamadığı başlıkları değerlendirerek, sürecin belirsizliğini koruduğunu vurguladı.

ABD-İran hattında yaşanan gerilimde diplomatik temas iddiaları gündemin merkezine oturdu. Haberler.com’da Melis Yaşar’ın konuğu olan Washington Temsilcisi Rona Doğan Sural, hem diplomasi trafiğini hem de bu gelişmelerin küresel piyasalara etkisini değerlendirdi.

“İKİNCİ GÖRÜŞME İHTİMALİ GÜNDEMDE”

Sural, ABD basınında yer alan iddialara dikkat çekerek, “ABD basınında ikinci görüşme ihtimalinden bahsediliyor” dedi. Bu ihtimalin henüz netleşmediğini ancak diplomatik temasların yeniden canlanabileceğine işaret ettiğini ifade etti.

“ANLAŞMAZLIK YARATAN İKİ KRİTİK BAŞLIK VAR”

Taraflar arasındaki en önemli sorunlara değinen Sural, “Tarafların anlaşamadığı iki konu var” diyerek müzakere sürecinin önündeki engellerin sürdüğünü vurguladı. Bu başlıkların çözülmeden kalıcı bir anlaşmanın zor olduğunu belirtti.

“PİYASALARDA SINIRLI RAHATLAMA YAŞANDI”

Diplomasi ihtimalinin ekonomik yansımalarına değinen Sural, “İkinci görüşmenin olması bile piyasalarda hafifte olsa bir rahatlatmaya sebep oldu” ifadelerini kullandı. Bu durumun, küresel ekonominin gelişmelere ne kadar duyarlı olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu söyledi.

“ABD HALKI SAVAŞ İSTEMİYOR”

ABD iç kamuoyuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Sural, “ABD halkı uzun vadeli bir savaş istemiyor” diyerek toplumsal baskının arttığını ifade etti. Ayrıca İran’dan 20 yıl boyunca nükleer faaliyetlerin durdurulmasının istendiğini belirtti.

“NETANYAHU’YU TRUMP İKNA ETTİ İDDİASI”

Bölgedeki siyasi gelişmelere de değinen Sural, “Netanyahu Lübnan ile görüşmeye karşıydı, iddiaya göre Netanyahu’yu Trump ikna etti” sözleriyle dikkat çeken bir kulis bilgisini paylaştı. Bu gelişmenin bölgedeki dengeleri etkileyebileceği yorumunda bulundu.