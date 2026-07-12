2026 FIVB Milletler Ligi’nde (VNL) mücadele eden A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın finallerdeki çeyrek final rakibi belli oldu. Peki, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'de rakibi kim oldu? Filenin Sultanları VNL çeyrek final rakibi kim? Detaylar...

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI'NIN VNL'DE RAKİBİ KİM OLDU?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın 2026 FIVB Milletler Ligi çeyrek finalindeki rakibi Kanada olarak belirlendi. Üçüncü hafta mücadelelerinin sona ermesinin ardından oluşan puan durumuna göre Filenin Sultanları, final etabında Kanada ile eşleşti.

Başantrenör Daniele Santarelli yönetimindeki Türkiye, VNL normal sezonunda gösterdiği performansla ilk dört takım arasında yer almayı başardı. Ay-yıldızlı ekip, 9 galibiyet ve 25 puan toplayarak çeyrek final biletini aldı.

Kanada ise normal sezonu 8 galibiyet ve 24 puanla tamamlayarak 5. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından iki takım, 2026 VNL finallerinde yarı finale yükselmek için mücadele edecek.

Türkiye’nin çeyrek finalde karşılaşacağı Kanada’nın başantrenörlüğünü ise daha önce A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı çalıştıran Giovanni Guidetti yapıyor.

FİLENİN SULTANLARI VNL ÇEYREK FİNAL RAKİBİ KİM?

Filenin Sultanları’nın VNL çeyrek final rakibi Kanada oldu. Türkiye, 2026 FIVB Milletler Ligi final etabında Kanada karşısında galibiyet arayacak.

Kanada Milli Takımı’nın teknik direktörlüğünü yapan Giovanni Guidetti, 2017-2022 yılları arasında A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başantrenörlüğünü üstlenmişti. Guidetti yönetimindeki Kanada, 2026 VNL normal sezonunda elde ettiği sonuçlarla final etabına kalmayı başardı.

Makau’da oynanacak çeyrek final mücadelesinde Türkiye, Kanada karşısında sahaya çıkacak. Filenin Sultanları bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde yarı finalde ABD-Çin eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.

2026 VNL ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU

2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı’nda çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Türkiye - Kanada

ABD - Çin

İtalya - Hollanda

Brezilya - Japonya

Normal sezonu ilk 8 takım arasında tamamlayamayan Çin, organizasyonun ev sahibi ülkesi olması nedeniyle final etabında mücadele etme hakkı kazandı.

Türkiye’nin yer aldığı çeyrek final aşamasında takımlar, yarı finale yükselmek için mücadele edecek. Filenin Sultanları’nın Kanada karşısındaki mücadelesi, 2026 VNL’de yoluna devam edip etmeyeceğini belirleyecek önemli karşılaşmalardan biri olacak.

TÜRKİYE KANADA MAÇI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN DETAYLAR

A Milli Kadın Voleybol Takımı ile Kanada arasındaki mücadelede dikkat çeken noktalardan biri, Kanada’nın başında Giovanni Guidetti’nin bulunması oldu.

Guidetti, Türkiye’de görev yaptığı dönemde A Milli Kadın Voleybol Takımı ile önemli başarılara imza atan teknik adamlardan biri olarak biliniyor. 2017-2022 yılları arasında ay-yıldızlı ekibi çalıştıran İtalyan başantrenör, 2026 VNL’de bu kez Kanada’nın başında Türkiye karşısına çıkacak.

Filenin Sultanları ise Daniele Santarelli yönetiminde 2026 VNL’de final etabındaki mücadelesine devam edecek. Türkiye, çeyrek final karşılaşmasında Kanada’yı geçmesi halinde organizasyonda yarı final aşamasına yükselecek.

2026 VNL FİNAL ETABI HAKKINDA

2026 FIVB Milletler Ligi Final Etabı, Çin’in Makau Özel İdari Bölgesi’nde gerçekleştirilecek. Organizasyonun final bölümünde dünyanın en güçlü kadın voleybol takımları şampiyonluk hedefiyle mücadele edecek.

Türkiye, normal sezonu 4. sırada tamamlayarak çeyrek finalde Kanada ile eşleşti. Diğer karşılaşmalarda ise ABD, Çin ile; İtalya, Hollanda ile; Brezilya ise Japonya ile karşılaşacak.

Normal sezon sonunda son sırada yer alan Bulgaristan ise VNL’ye veda eden takım oldu. Bulgaristan’ın yerine 2027 VNL organizasyonunda, bu sezon turnuvada yer almayan ülkeler arasında FIVB dünya sıralamasında en üst basamakta bulunan milli takım mücadele edecek.