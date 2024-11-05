9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı?

9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak? Kanun teklifinde ceza indirimi ve denetimli serbestlik var mı? TBMM Genel Kurulu'nda, 9. Yargı Paketi olarak adlandırılan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürüyor. 9. Yargı Paketi çıktı mı, Meclis'ten geçti mi? Yeni Yargı Paketi maddeleri neler, denetimli serbestlik var mı? Detaylar haberimizdedir…

9. YARGI PAKETİ MECLİS'TEN GEÇTİ Mİ?

AA muhabirinden alınan bilgilere göre, TBMM Genel Kurulu 5 Kasım Salı günü haftalık çalışmalarına başlayacak ve burada kamuoyunda "9. Yargı Paketi" olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Genel Kurulda, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, kanun teklifinin Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle usul tartışması açılmasını talep etti. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, usul tartışmasını başlattı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, kanun teklifinin 39 maddeden oluştuğunu ve 20 farklı kanunda değişiklik veya düzenlemeler yaptığını belirtti. Teklifin, hukuki güvenliği güçlendirme, temel hak ve özgürlüklerin daha etkin korunması, adalet hizmetlerinin etkinliğini artırma, suçla daha etkin mücadele sağlama, aile kurumunu güçlendirme ve Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarının neden olduğu hukuki boşlukları doldurma gibi önemli düzenlemeleri içerdiğini söyledi.

Yüksel, teklifin Anayasa Mahkemesinin iptal kararları doğrultusunda birçok alanda düzenlemeler içerdiğini ifade etti. Kanun teklifinin Adalet Komisyonu'nda 20 saatten fazla süren görüşmeler sonucunda kabul edildiğini vurgulayan Yüksel, Anayasa'ya aykırılık iddialarının Komisyon görüşmelerinde de gündeme geldiğini hatırlattı.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir de teklifin Anayasa'ya aykırı olmadığını dile getirdi.

9. YARGI PAKETİ MADDELERİ VE İÇERİĞİ NELER?

9. Yargı Paketi'ne göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'ndaki soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Ayrıca, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na davet edilecek aday sayısı değiştirilecek ve ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday mülakata alınacak.

Trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden düzenlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Şikayete bağlı olarak soruşturulması ve kovuşturulması gereken hakaret suçu için şikayet süresi, fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek şekilde belirlenecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdemi olan kişiler, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kaydolabilecek. Uzlaştırmacı olabilmek için hukuk mezunu olma şartı getirilecek ve sosyal medyada yapılan hakaretler için uzlaşma sağlanamayacak.

Ayrıca, 20 yıl kıdemi olan meslek sahipleri yazılı sınav gerekmeksizin ara bulucu olabilecekler.

Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda yapılan diğer bir değişiklikle, Adalet Müfettişlerinin görev ve yetkileri netleştirilecek.

Kadınların evlendikten sonra bekarlık soyadlarını kullanma hakları ortadan kaldırılacak. Koca, ana veya çocuklar, soybağının reddi davası açarak babalık karinesini çürütebilecek ve bu dava, dava açma yetkisine sahip diğer kişilere karşı da açılabilecek.