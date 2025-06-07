9 Haziran okullar var mı? Pazartesi resmi tatil mi?

2025 yılında Kurban Bayramı tatili, eğitim takvimiyle çakışıyor. Bu nedenle "9 Haziran okullar var mı?" sorusu daha da önem kazanıyor. Öğrenciler hem bayramın son gününü hem de yaz tatili öncesi planlamalarını yapabilmek için bu tarihle ilgili kesin bilgi arıyor.

9 HAZİRAN OKUL VAR MI?

2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Perşembe günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran, resmi tatil kapsamında yer aldığı için okullar kapalı olacak.

PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 9 Haziran 2025 tarihinde okullar kapalı olacak ve eğitim-öğretime ara verilecektir.