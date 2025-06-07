9 Haziran okullar var mı? Pazartesi resmi tatil mi?
9 Haziran okullar var mı? sorusu, Kurban Bayramı tatiliyle birlikte öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Yaz tatiline sayılı günler kala, bayram tatiline denk gelen günlerde okullar tatil mi sorusu sıkça araştırılıyor. Peki, resmi takvime göre 9 Haziran okullar var mı?
2025 yılında Kurban Bayramı tatili, eğitim takvimiyle çakışıyor. Bu nedenle "9 Haziran okullar var mı?" sorusu daha da önem kazanıyor. Öğrenciler hem bayramın son gününü hem de yaz tatili öncesi planlamalarını yapabilmek için bu tarihle ilgili kesin bilgi arıyor.
9 HAZİRAN OKUL VAR MI?
2025 yılında Kurban Bayramı 6 Haziran Perşembe günü başlıyor ve 9 Haziran Pazartesi günü sona eriyor. Bayramın dördüncü günü olan 9 Haziran, resmi tatil kapsamında yer aldığı için okullar kapalı olacak.
PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2024-2025 eğitim öğretim yılı takvimine göre, 9 Haziran 2025 tarihinde okullar kapalı olacak ve eğitim-öğretime ara verilecektir.