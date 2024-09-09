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9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler...

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İstanbul'da 9 Eylül Pazartesi günü trafik durumu ve kapalı yollar hakkında son gelişmeler. İstanbul'da trafik yoğunluğu ve hangi yolların kapalı olduğu bilgisi güncel olarak paylaşılıyor.

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı. Vatandaşlar, İstanbul'daki trafik yoğunluğunu merak ediyor. İşe ve okula gitmek isteyen birçok kişi İstanbul'da hangi yolların kapalı olduğunu araştırıyor. Peki, İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da hangi yollar kapalı? Son gelişmeler...

9 EYLÜL TRAFİK DURUMU

İSTANBUL'DA TRAFİK VAR MI?

2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla öğrenciler okulun ilk günü için yollara düştü. İstanbul'da okulların açılması dolayısıyla özellikle ana arterlerde trafik yoğunluğu yaşandı.

9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler...

İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE KAÇ?

2024-2025 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte milyonlarca öğrenci için bugün ilk ders zili çaldı. Okulların açıldığı bu ilk gün, İstanbul'da özellikle ana arterlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun trafik yaşandı. E-5 karayolunun Yenibosna mevkiinde Edirne istikametine doğru yoğun bir araç trafiği olduğu gözlemlendi. İBB verilerine göre, İstanbul genelindeki trafik yoğunluğu yaklaşık yüzde 55 seviyelerinde kaydedildi.

9 EYLÜL PAZARTESİ TRAFİK DURUMU İstanbul'da trafik var mı? İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde kaç, hangi yollar kapalı? Son gelişmeler...

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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