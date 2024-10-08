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9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!
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9 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Başkent Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler.

9 Ekim tarihli Ankara hava durumu raporu ve önümüzdeki 5 gün için yapılan tahminler Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşıldı. Ankara'da yaşayanlar, günlük planlarını yaparken hava durumu bilgilerine dikkat etmek isteyebilirler. Özellikle hafta sonu planları yapanlar ve açık hava etkinlikleri düşünenler, önümüzdeki günlerde hava koşullarının nasıl olacağını merak ediyor. Peki, Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA'DA HAVA NASIL OLACAK?

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

ANKARA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, Ankara'da 5 günlük hava durumu tahminleri şu şekilde;

9 Ekim Ankara Hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini!

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

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