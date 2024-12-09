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9 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

9 Aralık ne günü? Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?
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Tarihte bugün ne oldu sorusu merak edilirken 9 Aralık tarihinde dünyada ve Türkiye'de hangi olaylar yaşandığı birçok insan tarafından araştırılıyor. Tarih boyunca çeşitli ülkelerde önemli siyasi, sosyal ve kültürel olaylar yaşanmıştır. Peki, Tarihte bugün ne oldu? 9 Aralık tarihinde dünyada neler oldu?

Her yıl 9 Aralık'ta farklı ülkelerde olaylar, doğumlar ve ölümler anılır ya da kutlanır. Tarihte bugün hangi olaylar yaşandı ve dünyada 9 Aralık tarihinde neler olduğu gündeme geliyor. 9 Aralık tarihinde tarihte yaşanan bazı önemli olaylar haberimizde yer alıyor…

TARİHTE BUGÜN NE OLDU?

1835 - Teksas Devrimi: Teksas Ordusu, San Antonio'yu ele geçirdi.

1851 - Montréal'da, YMCA'nin Kuzey Amerika'daki ilk şubesi açıldı.

1892 - İngiltere futbol kulübü olan Newcastle United FC kuruldu.

1893 - İstanbul'da günlerce süren soğuk hava yüzünden Haliç dondu.

1905 - Fransa'da din ve devlet işlerini birbirinden ayıran yasa kabul edildi.

1905 Moskova Ayaklanması'nda ilk çatışmaların başladığı Fidler Okulu binası

1905 - İlk iki günü barışçıl geçen Moskova Ayaklanması'nda silahlı sokak çatışmaları başladı.

1917 - I. Dünya Savaşı: Kudüs, General Edmund Allenby tarafından ele geçirildi.

1938 - Ankara Garı, hizmete açıldı.

1941 - II. Dünya Savaşı: Çin Cumhuriyeti, Küba, Guatemala ve Filipinler Topluluğu; Japonya ve Nazi Almanyası'na savaş ilan etti.

1946 - Nürnberg Uluslararası Askerî Ceza Mahkemesi'nin ikinci aşaması "Doktorlar'ın Duruşmaları"yla başladı. Bu duruşmalarda insanlar üzerinde deneyler yapan Nazi doktorlar yargılandılar.

1949 - Birleşmiş Milletler, Kudüs'te yönetimi aldı.

1950 - Soğuk Savaş: Harry Gold, II. Dünya Savaşı sırasında, atom bombasının sırlarını Sovyetler Birliği'ne verdiği için 30 yıl hapisle cezalandırıldı.

1953 - General Electric, tüm Komünist personellerini işten atacağını ilan etti.

1961 - Tanganika Cumhuriyeti, Birleşik Krallık'tan bağımsızlığını kazandı. Ülke, 26 Nisan 1964 tarihinde Zanzibar ve Pemba Halk Cumhuriyeti ile birleşerek günümüzde de varlığını sürdüren Tanzanya Birleşik Cumhuriyeti'ni oluşturmuştur.

1965 - Nikolay Podgorni, Sovyetler Birliği Devlet Başkanı oldu.

1966 - Barbados, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1971 - Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşmiş Milletler'e üye oldu.

1987 - İsrail-Filistin çatışmaları: Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da Birinci İntifada başladı.

1990 - Solidarnosc (Bağımsız Özerk İşçi Sendikası "Dayanışma") hareketinin lideri, Lech Walesa Polonya'da başkanlık seçimlerini kazandı.

1992 - Birleşik Krallık Prensi Charles ve Prenses Diana ayrıldıklarını açıkladılar.

1995 - Nâzım Hikmet'in "Rüzgâra Karşı Yürüyen Adam" heykeli, Kültür Bakanı Fikri Sağlar'ın da katıldığı törenle Ankara Atatürk Kültür Merkezi bahçesine yerleştirildi.

2002 - Endonezya Hükümetiyle, Aceh'teki ayrılıkçılar arasında 26 yıllık savaşı sona erdiren antlaşma imzalandı.

2002 - Amerika Birleşik Devletleri'nin ve Dünyanın ikinci büyük havacılık şirketi United Airlines, konkordato başvurusunda bulundu.

2004 - Kanada Anayasa Mahkemesi, eş cinsel evliliklerin Anayasaya uygun olduğu kararını verdi.

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