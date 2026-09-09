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81 ildeki billboardlarda yer alan QR kodlu mesajlar merak uyandırdı

81 ildeki billboardlarda yer alan QR kodlu mesajlar merak uyandırdı Haber Videosunu İzle
81 ildeki billboardlarda yer alan QR kodlu mesajlar merak uyandırdı
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+81 sitede yayında
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Türkiye genelindeki şehir merkezlerinde yer alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı logolu billboardlar, üzerindeki samimi mesajlar ve QR kodlarla vatandaşlarda büyük merak uyandırdı. İlanlardaki kodların, Bakanlığın 12 Eylül'de hayata geçireceği "İyilik Var" dijital gönüllülük platformuna yönlendirdiği görüldü.

Son günlerde 81 ildeki işlek meydanlarda ve caddelerdeki billboardlarda görülen "Sağ Ol Ziya Abi", "Var Ol Mehmet Usta", "Ne Güzel Yaptın Mehmet Bey" ve "İyi ki Geldin Nuriye Teyze" gibi ifadeler ilgi çekerek sosyal medyada da gündem haline geldi.

Görsellerin amacını merak eden vatandaşlar, panolardaki QR kodları telefonlarıyla taratarak arka planını araştırmaya başladı. Yapılan yönlendirmeyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına ait "iyilikvar.gov.tr" adresine ulaşan kullanıcılar, sitede 12 Eylül tarihini işaret eden geri sayım sayacıyla karşılaştı.

İLK İŞARET DERBİ MAÇINDA VERİLMİŞTİ

Projenin ilk ipuçları, geçtiğimiz günlerde oynanan derbi maçında stadyum ekranlarına yansıtılan "İyilik Var" sloganlarıyla ve Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla verilmişti. "İnsanın olduğu her yerde İyilik Var" vurgusuyla duyurulan ve toplumun geniş kesimlerinde merak uyandıran yeni gönüllülük platformunun 12 Eylül'de hayata geçirilmesi bekleniyor.

Açıklanan tarihe kadar sürecek olan bu merak uyandırıcı geri sayım çalışmasıyla, Türkiye genelinde gönüllülük bilincine dikkat çekilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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