81 İl ve plaka kodları listesi – Türkiye plaka kodları 2025
Aracınızın plakası hangi şehre ait? "81 il ve plakalar" listesini merak edenler için tüm detayları güncel ve anlaşılır şekilde bir araya getirdik. İşte 2025 güncel Türkiye plaka kodları!
"81 il ve plakalar" konusu, özellikle araç işlemleri, seyahat planlamaları ve trafik işlemleri sırasında büyük önem taşır. Türkiye'de her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve bu kodlar hem şehirlerin kimliğini hem de sıralamasını temsil eder. Peki, Türkiye'deki 81 il ve plakalar listesi nasıl sıralanıyor?
81 İL VE PLAKA KODLARI
01 Nerenin Plakası? Adana
02 Nerenin Plakası? Adıyaman
03 Nerenin Plakası? Afyon
04 Nerenin Plakası? Ağrı
05 Nerenin Plakası? Amasya
06 Nerenin Plakası? Ankara
07 Nerenin Plakası? Antalya
08 Nerenin Plakası? Artvin
09 Nerenin Plakası? Aydın
10 Nerenin Plakası? Balıkesir
11 Nerenin Plakası? Bilecik
12 Nerenin Plakası? Bingöl
13 Nerenin Plakası? Bitlis
14 Nerenin Plakası? Bolu
15 Nerenin Plakası? Burdur
16 Nerenin Plakası? Bursa
17 Nerenin Plakası? Çanakkale
18 Nerenin Plakası? Çankırı
19 Nerenin Plakası? Çorum
20 Nerenin Plakası? Denizli
21 Nerenin Plakası? Diyarbakır
22 Nerenin Plakası? Edirne
23 Nerenin Plakası? Elazığ
24 Nerenin Plakası? Erzincan
25 Nerenin Plakası? Erzurum
26 Nerenin Plakası? Eskişehir
27 Nerenin Plakası? Gaziantep
28 Nerenin Plakası? Giresun
29 Nerenin Plakası? Gümüşhane
30 Nerenin Plakası? Hakkari
31 Nerenin Plakası? Hatay
32 Nerenin Plakası? Isparta
33 Nerenin Plakası? Mersin
34 Nerenin Plakası? İstanbul
35 Nerenin Plakası? İzmir
36 Nerenin Plakası? Kars
37 Nerenin Plakası? Kastamonu
38 Nerenin Plakası? Kayseri
39 Nerenin Plakası? Kırklareli
40 Nerenin Plakası? Kırşehir
41 Nerenin Plakası? Kocaeli
42 Nerenin Plakası? Konya
43 Nerenin Plakası? Kütahya
44 Nerenin Plakası? Malatya
45 Nerenin Plakası? Manisa
46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş
47 Nerenin Plakası? Mardin
48 Nerenin Plakası? Muğla
49 Nerenin Plakası? Muş
50 Nerenin Plakası? Nevşehir
51 Nerenin Plakası? Niğde
52 Nerenin Plakası? Ordu
53 Nerenin Plakası? Rize
54 Nerenin Plakası? Sakarya
55 Nerenin Plakası? Samsun
56 Nerenin Plakası? Siirt
57 Nerenin Plakası? Sinop
58 Nerenin Plakası? Sivas
59 Nerenin Plakası? Tekirdağ
60 Nerenin Plakası? Tokat
61 Nerenin Plakası? Trabzon
62 Nerenin Plakası? Tunceli
63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa
64 Nerenin Plakası? Uşak
65 Nerenin Plakası? Van
66 Nerenin Plakası? Yozgat
67 Nerenin Plakası? Zonguldak
68 Nerenin Plakası? Aksaray
69 Nerenin Plakası? Bayburt
70 Nerenin Plakası? Karaman
71 Nerenin Plakası? Kırıkkale
72 Nerenin Plakası? Batman
73 Nerenin Plakası? Şırnak
74 Nerenin Plakası? Bartın
75 Nerenin Plakası? Ardahan
76 Nerenin Plakası? Iğdır
77 Nerenin Plakası? Yalova
78 Nerenin Plakası? Karabük
79 Nerenin Plakası? Kilis
80 Nerenin Plakası? Osmaniye
81 Nerenin Plakası? Düzce
TÜRKİYE'DE KAÇ BÖLGE VAR?
Türkiye'de toplam 7 coğrafi bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler, 1941 yılında yapılan 1. Coğrafya Kongresi'nde belirlenmiş ve ülkenin farklı doğal, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre ayrılmıştır.
İşte Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi:
- Marmara Bölgesi
- Ege Bölgesi
- Akdeniz Bölgesi
- İç Anadolu Bölgesi
- Karadeniz Bölgesi
- Doğu Anadolu Bölgesi
- Güneydoğu Anadolu Bölgesi