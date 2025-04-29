81 İl ve plaka kodları listesi – Türkiye plaka kodları 2025

"81 il ve plakalar" konusu, özellikle araç işlemleri, seyahat planlamaları ve trafik işlemleri sırasında büyük önem taşır. Türkiye'de her ilin kendine özgü bir plaka kodu vardır ve bu kodlar hem şehirlerin kimliğini hem de sıralamasını temsil eder. Peki, Türkiye'deki 81 il ve plakalar listesi nasıl sıralanıyor?

81 İL VE PLAKA KODLARI

01 Nerenin Plakası? Adana

02 Nerenin Plakası? Adıyaman

03 Nerenin Plakası? Afyon

04 Nerenin Plakası? Ağrı

05 Nerenin Plakası? Amasya

06 Nerenin Plakası? Ankara

07 Nerenin Plakası? Antalya

08 Nerenin Plakası? Artvin

09 Nerenin Plakası? Aydın

10 Nerenin Plakası? Balıkesir

11 Nerenin Plakası? Bilecik

12 Nerenin Plakası? Bingöl

13 Nerenin Plakası? Bitlis

14 Nerenin Plakası? Bolu

15 Nerenin Plakası? Burdur

16 Nerenin Plakası? Bursa

17 Nerenin Plakası? Çanakkale

18 Nerenin Plakası? Çankırı

19 Nerenin Plakası? Çorum

20 Nerenin Plakası? Denizli

21 Nerenin Plakası? Diyarbakır

22 Nerenin Plakası? Edirne

23 Nerenin Plakası? Elazığ

24 Nerenin Plakası? Erzincan

25 Nerenin Plakası? Erzurum

26 Nerenin Plakası? Eskişehir

27 Nerenin Plakası? Gaziantep

28 Nerenin Plakası? Giresun

29 Nerenin Plakası? Gümüşhane

30 Nerenin Plakası? Hakkari

31 Nerenin Plakası? Hatay

32 Nerenin Plakası? Isparta

33 Nerenin Plakası? Mersin

34 Nerenin Plakası? İstanbul

35 Nerenin Plakası? İzmir

36 Nerenin Plakası? Kars

37 Nerenin Plakası? Kastamonu

38 Nerenin Plakası? Kayseri

39 Nerenin Plakası? Kırklareli

40 Nerenin Plakası? Kırşehir

41 Nerenin Plakası? Kocaeli

42 Nerenin Plakası? Konya

43 Nerenin Plakası? Kütahya

44 Nerenin Plakası? Malatya

45 Nerenin Plakası? Manisa

46 Nerenin Plakası? Kahramanmaraş

47 Nerenin Plakası? Mardin

48 Nerenin Plakası? Muğla

49 Nerenin Plakası? Muş

50 Nerenin Plakası? Nevşehir

51 Nerenin Plakası? Niğde

52 Nerenin Plakası? Ordu

53 Nerenin Plakası? Rize

54 Nerenin Plakası? Sakarya

55 Nerenin Plakası? Samsun

56 Nerenin Plakası? Siirt

57 Nerenin Plakası? Sinop

58 Nerenin Plakası? Sivas

59 Nerenin Plakası? Tekirdağ

60 Nerenin Plakası? Tokat

61 Nerenin Plakası? Trabzon

62 Nerenin Plakası? Tunceli

63 Nerenin Plakası? Şanlıurfa

64 Nerenin Plakası? Uşak

65 Nerenin Plakası? Van

66 Nerenin Plakası? Yozgat

67 Nerenin Plakası? Zonguldak

68 Nerenin Plakası? Aksaray

69 Nerenin Plakası? Bayburt

70 Nerenin Plakası? Karaman

71 Nerenin Plakası? Kırıkkale

72 Nerenin Plakası? Batman

73 Nerenin Plakası? Şırnak

74 Nerenin Plakası? Bartın

75 Nerenin Plakası? Ardahan

76 Nerenin Plakası? Iğdır

77 Nerenin Plakası? Yalova

78 Nerenin Plakası? Karabük

79 Nerenin Plakası? Kilis

80 Nerenin Plakası? Osmaniye

81 Nerenin Plakası? Düzce

TÜRKİYE'DE KAÇ BÖLGE VAR?

Türkiye'de toplam 7 coğrafi bölge bulunmaktadır. Bu bölgeler, 1941 yılında yapılan 1. Coğrafya Kongresi'nde belirlenmiş ve ülkenin farklı doğal, ekonomik ve kültürel özelliklerine göre ayrılmıştır.

İşte Türkiye'nin 7 coğrafi bölgesi: