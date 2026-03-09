8 Mart'ta yapılan çekilişte 2 otomobil hediye edildi

Türkiye'de ikinci el araç piyasasının büyüklüğü, araç alım satım süreçlerinde güvenilir teknik incelemenin önemini artırıyor. Uzmanlar, satın alınacak aracın motor, kaporta, mekanik ve elektronik aksamlarının detaylı şekilde incelenmesinin hem alıcı hem de satıcı açısından güvenli bir alışveriş süreci oluşturduğunu belirtiyor.

Gizli hasar, değişen parçalar veya mekanik sorunların önceden tespit edilmesi, sonradan ortaya çıkabilecek maddi kayıpların önüne geçilmesi açısından kritik görülüyor.

8 Mart'ta çekiliş yapıldı

Oto ekspertiz hizmeti sunan firmalardan Yamanlar Oto Ekspertiz de bu alandaki farkındalığı artırmak amacıyla düzenlediği kampanyalarla dikkat çekiyor. Firma tarafından Şubat ayında toplanan katılımlar kapsamında gerçekleştirilen çekiliş, 8 Mart'ta İstanbul'daki genel merkezde yapıldı.

Noter huzurunda ve Milli Piyango izniyle gerçekleştirilen çekilişte iki otomobil sahiplerini buldu. Çekiliş sonucunda araçlardan birinin bir kadın talihliye çıkması, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne denk gelmesi nedeniyle dikkat çekti. Her iki aracın da İstanbul'daki katılımcılara çıktığı açıklandı.

12 ayda 12 araç verildi

Firma, yaklaşık 1 yıldır düzenli aralıklarla gerçekleştirdiği çekilişler kapsamında toplam 12 otomobili sahiplerine teslim etti.

Türkiye genelinde 140 bayisi bulunan şirketin, Ramazan Bayramı'nın ardından yeni şube açılışlarıyla bayi ağını genişletmeye devam edeceği öğrenildi.

"Ekspertiz, güvenli ticaret için önemli"

Firma sahibi Ferdi Gökçe ise ikinci el araç alımında teknik incelemenin önemine dikkat çekti.

Gökçe, ikinci el piyasasında araçların detaylı kontrol edilmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, "Araç alım satımında tarafların güven içinde işlem yapabilmesi için kapsamlı bir ekspertiz süreci gerekiyor. Motor performansı, kaporta durumu ve mekanik aksam gibi birçok başlıkta yapılan incelemeler, olası sorunların önceden görülmesini sağlıyor. Bu da hem alıcı hem satıcı açısından daha sağlıklı bir ticaret ortamı oluşturuyor" dedi.

Uzmanlar da ikinci el araç satın almadan önce yapılacak detaylı ekspertiz işlemlerinin tüketiciyi koruyan en önemli adımlardan biri olduğuna dikkat çekiyor.

