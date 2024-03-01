8 Mart hangi gün? Merak edilmekte. 8 Mart, her yıl Dünya Kadınlar Günü olarak kutlanan özel bir gün. Kadınların toplumdaki önemini vurgulayan bu gün, tarih boyunca kadın hakları ve eşitlik mücadelesinin bir simgesi haline gelmiştir. 8 Mart'ın özellikle 1900'lerin başlarına dayanan köklü bir geçmişi var. Peki, 8 Mart hangi gün? 8 Mart dünya Kadınlar Günü ayın kaçında, hangi güne denk geliyor 2024?

8 MART HANGİ GÜN?

Dünya Kadınlar Günü 8 Mart'ta kutlanıyor. Bu yıl 8 Mart Cuma gününe denk geliyor. Buna göre 2024 yılı içerisinde 8 Mart dünya Kadınlar Günü 8 Mart Cuma kutlanacaktır.

KADINLAR GÜNÜ TÜRKİYE'DE NE ZAMAN VE NASIL KUTLANILMAYA BAŞLANDI?

Türkiye'de ise ilk olarak 1921 senesinde 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır. 1980 darbesi döneminde dört yıl güvenlik gerekçesi ile kutlama yapılmadı. 1984'ten itibaren her geçen gün daha da geniş kitlelerle Türkiye'de kutlanmaya devam etmektedir.

DÜNYA KADINLAR GÜNÜ NEDİR?

Dünya Kadınlar Günü, Birleşmiş Milletler tarafından bu şekilde tanımlanmış olarak her yıl 8 Mart'ta kutlanan uluslararası bir gündür. İnsan hakları temelinde kadınların siyasi ve sosyal bilincinin geliştirilmesine, ekonomik, siyasi ve sosyal başarılarının kutlanmasına ayrılmaktadır. Dünya Kadınlar Günü, kadın hakları hareketinde bir odak noktasıdır.