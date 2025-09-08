8 Eylül 2025 hava durumu: İstanbul, Ankara ve İzmir hava durumu

Eylül ayının ikinci haftasına giriş yaptığımız bu günlerde, hava durumu bir hayli değişkenlik gösterebiliyor. Özellikle İstanbul, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde yaşayanlar için hava koşulları günlük planları etkileyen önemli bir faktör. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'de bugün ava nasıl olacak? İşte detaylar...

8 Eylül İstanbul, Ankara ve İzmir Hava Durumu

8 Eylül İstanbul hava durumu, 8 Eylül İzmir hava durumu ve 8 Eylül Ankara hava durumu başlıkları altında şehir şehir ayrıntılı bir hava durumu değerlendirmesi sunacağız. Güne hazırlanırken hem doğru bilgiye ulaşacak hem de günlük planlarınızı hava şartlarına göre şekillendirme şansı yakalayacaksınız.

8 EYLÜL İSTANBUL HAVA DURUMU

8 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da yaşayanları hafif yağmurlu, aralıklı güneşli bir gün bekliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve güvenilir hava durumu kaynaklarından alınan bilgilere göre, gün içerisinde sıcaklık 26°C'ye kadar yükselecek, gece ise 18°C civarına düşecek.

Sabah saatlerinde yer yer kısa süreli yağmur geçişleri beklenirken, öğle saatlerinden itibaren hava kısmen açacak. Bu nedenle dışarı çıkacaklar için şemsiye taşımak mantıklı olabilir, ancak kalın giyinmeye gerek yok. Nem oranının yüksek olması nedeniyle özellikle toplu taşıma kullananların ferah giysiler tercih etmesi önerilir.

İstanbul'da gün boyunca hava değişken olacağı için kat kat giyinmek en mantıklı tercih olabilir. Ayrıca Boğaz çevresinde rüzgarın etkisiyle hava olduğundan daha serin hissedilebilir.

8 EYLÜL İZMİR HAVA DURUMU

8 Eylül İzmir hava durumu başlığı altında güneşli ve sıcak bir tablo karşımıza çıkıyor. Ege'nin incisi İzmir'de Pazartesi günü tam anlamıyla yazdan kalma bir gün yaşanacak. Gündüz sıcaklık 32°C, gece ise 22°C dolaylarında olacak.

İzmir genelinde herhangi bir yağış beklenmiyor. Hava açık ve güneşli olacak. Nem oranı mevsim normallerinde seyredeceği için sıcaklıklar bunaltıcı olmayacak. Ancak uzun süre güneş altında kalacak olanların mutlaka şapka, güneş kremi ve bol su bulundurması öneriliyor.

Özellikle öğle saatlerinde güneş oldukça yakıcı olacağı için dış mekan etkinliklerinizi sabah erken saatlere veya akşama planlamanız daha sağlıklı olabilir.

8 EYLÜL ANKARA HAVA DURUMU

8 Eylül Ankara hava durumu için yapılan tahminlerde, başkent sakinlerini serin ve açık bir gün bekliyor. Gün içerisinde sıcaklık en fazla 23°C, en düşük ise 15°C olarak ölçülecek. Sabah saatlerinde sis veya çiğ oluşumu gözlenebilir.

Ankara'da yağış beklentisi oldukça düşük. Gün genelinde açık ve güneşli bir hava hakim olacak. Özellikle sabah saatlerinde serinlik etkili olabileceği için ince bir mont ya da hırka tercih edilebilir. Öğle saatlerinden itibaren ise güneş etkisini artıracak.

Ankara'da akşam saatlerinde hızlı şekilde düşen sıcaklıklara karşı hazırlıklı olmakta fayda var. Ayrıca sabah saatlerinde araç kullananlar, camlarda buğulanma ya da sis nedeniyle görüş mesafesinin azalabileceğini unutmamalı.

9–10 İstanbul, Ankara ve İzmir Eylül Hava Durumu

İstanbul: 9 Eylül Salı günü parçalı bulutlu, 28°C; 10 Eylül Çarşamba günü ise yağmurlu hava yeniden etkili olacak.

İzmir: Sıcaklıklar yüksek seyretmeye devam ediyor. 9 Eylül Salı ve 10 Eylül Çarşamba günlerinde az bulutlu ve güneşli bir hava İzmir'i bekliyor.

Ankara: 9 Eylül'de hava parçalı bulutlu ve 24°C civarında. 10 Eylül'de ise daha açık bir hava ve benzer sıcaklık değerleri öngörülüyor.