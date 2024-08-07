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7 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? 7 Ağustos Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

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7 Ağustos Çarşamba günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bu akşam televizyonda hangi diziler ve filmler var vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 7 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam hangi film var insanlar tarafından gündeme geldi. Peki, 7 Ağustos yayın akışında neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

ATV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Sen Anlat Karadeniz
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)
  • 16:00 Kardeşlerim
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 20:00 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)
  • 22:40 Tuzak (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Ateş Kuşları
  • 05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 07:00 Yabancı Damat
  • 09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
  • 11:00 Magazin D Yaz
  • 12:00 Kanal D Gün Arası
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Ayazın Sonu Güneş
  • 18:40 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Turnike
  • 23:45 Çok Akustik
  • 01:45 Gelinim Mutfakta
  • 04:15 Ya Çok Seversen

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 06:00 Güzel Günler
  • 09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 12:00 Sandık Kokusu
  • 15:00 Bahar
  • 18:30 Show Ana Haber
  • 20:00 Güldür Güldür Show
  • 23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)
  • 02:15 Çiçek (Yerli Sinema)
  • 04:00 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 07:00 İki Aile
  • 09:00 Sefirin Kızı
  • 11:00 Aramızda Kalsın
  • 13:30 Kiralık Aşk
  • 16:15 Erkenci Kuş
  • 19:00 Star Haber
  • 20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)
  • 22:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)
  • 00:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)
  • 02:00 İstanbullu Gelin
  • 04:00 Kiralık Aşk
  • 05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 06:00 Dizi
  • 07:15 8'de Sağlık
  • 08:30 Doğduğun Ev Kaderindir
  • 09:45 MasterChef Türkiye
  • 13:45 Gazete Magazin Yaz
  • 15:45 Çarkıfelek
  • 20:00 MasterChef Türkiye
  • 00:15 MasterChef Türkiye
  • 02:30 Gazete Magazin Yaz
  • 04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
  • 05:30 Şehirden Uzakta
  • 09:30 Kasaba Doktoru
  • 12:40 Lingo Türkiye
  • 14:00 Seksenler
  • 15:30 Gönül Dağı
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)
  • 22:20 Mehmed: Fetihler Sultanı
  • 01:20 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)
  • 03:20 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

  • 08:30 Çalar Saat
  • 10:00 Aşk Mantık İntikam
  • 13:00 Kiraz Mevsimi
  • 16:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
  • 19:00 NOW Ana Haber
  • 20:00 Ah Be Birader (Yabancı Sinema)
  • 22:15 Maskeli Beşler İntikam Peşinde (Yerli Sinema)
  • 00:30 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
  • 02:45 Mucize Doktor
  • 05:00 Son Yaz
  • 06:00 Fatih Ürek İle Gelin Görümce
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