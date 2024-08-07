7 Ağustos TV yayın akışı! Bu akşam TV'de hangi diziler var? 7 Ağustos Çarşamba ATV, Kanal D, Star, Show'da neler var?

Bu akşam hangi diziler var? Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştırma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? Bu akşam televizyonda neler var? Bu akşam TV'de neler var? Bu akşam yeni bölümü var mı? 7 Ağustos yayın akışı Bugün hangi diziler var? 7 Ağustos Bugün TV'de neler var?" gibi soruların cevabını arıyor. 7 Ağustos Çarşamba ATV, TV8, Star, Kanal D, NOW, SHOW TV ve TRT 1'in yayın akışı! Detaylar haberimizde…

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Yayın akışı, kanallarda yayınlanan dizi, film ve programlar için araştırılıyor. Çarşamba akşamları diziler yeni bölümleriyle ekranlarda oluyor. Peki, bu akşam başka hangi programlar yayınlanacak? Kanalların yayın akışında neler var? 7 Ağustos Çarşamba Show TV, Kanal D, NOW, Star TV, ATV, TV8 yayın akışı şöyle;

7 AĞUSTOS ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI

Bu akşam televizyonda birçok dizi ekrana gelecek. İşte bazı kanallarda yayınlanacak diziler:

ATV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Sen Anlat Karadeniz

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Oflu Hoca Trakya'da (Yerli Sinema)

16:00 Kardeşlerim

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Hamburg-İstanbul Hattı (Yabancı Sinema)

22:40 Tuzak (Yabancı Sinema)

02:30 Ateş Kuşları

05:00 Kaçak

KANAL D YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

07:00 Yabancı Damat

09:00 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

11:00 Magazin D Yaz

D Yaz 12:00 Kanal D Gün Arası

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Ayazın Sonu Güneş

18:40 Kanal D Ana Haber

20:00 Turnike

23:45 Çok Akustik

01:45 Gelinim Mutfakta

04:15 Ya Çok Seversen

SHOW TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

06:00 Güzel Günler

09:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

12:00 Sandık Kokusu

15:00 Bahar

18:30 Show Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Mucize Aşk (Yerli Sinema)

02:15 Çiçek (Yerli Sinema)

04:00 Aziz

STAR TV YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

07:00 İki Aile

09:00 Sefirin Kızı

11:00 Aramızda Kalsın

13:30 Kiralık Aşk

16:15 Erkenci Kuş

19:00 Star Haber

20:00 Hababam Sınıfı Güle Güle (Yerli Sinema)

22:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

00:00 Çınar Ağacı (Yerli Sinema)

02:00 İstanbullu Gelin

04:00 Kiralık Aşk

05:30 Erkenci Kuş

TV8 YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

06:00 Dizi

07:15 8'de Sağlık

08:30 Doğduğun Ev Kaderindir

09:45 MasterChef Türkiye

13:45 Gazete Magazin Yaz

15:45 Çarkıfelek

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 MasterChef Türkiye

02:30 Gazete Magazin Yaz

04:30 Doğduğun Ev Kaderindir

TRT 1 YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS

05:20 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:30 Şehirden Uzakta

09:30 Kasaba Doktoru

12:40 Lingo Türkiye

14:00 Seksenler

15:30 Gönül Dağı

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

22:20 Mehmed: Fetihler Sultanı

01:20 Aşk Tarifi (Yabancı Sinema)

03:20 Gönül Dağı

NOW YAYIN AKIŞI 7 AĞUSTOS